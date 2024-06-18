譚旭光：東南亞產品出口要帶「作戰圖」、打「轉型仗」

新加坡2024年6月18日 /美通社/ -- 6月16-17日，譚旭光在新加坡主持召開濰柴東南亞市場出口業務現場調度會，圍繞上半年出口情況和下半年出口增量，深入分析東南亞各區域船舶動力與發電設備產品出口的新問題、新矛盾、新機遇，對業務轉型、組織變革和團隊建設進行系統性的頂層設計。

全面推進東南亞市場產品與品牌升級。譚旭光分別聽取了濰柴印尼、越南、菲律賓、馬來西亞、印度等各戰區負責人的工作述職。他說，我這次調研是帶著「作戰圖」來的，我們要共同打好「轉型仗」。濰柴東南亞出口業務要聚焦重點市場、重點產品、重點渠道，加快從傳統產品向新產品轉型，從低附加值產品向高附加值產品轉型，從賣產品向賣服務轉型。要用濰柴最新、最具競爭力的大功率高端發動機搶抓發電設備、船舶動力市場，實現大幅突破、大幅提升、大幅引領。