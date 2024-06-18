太倉政府攜手復星旅文聯合打造「世界級雪場」，太倉阿爾卑斯國際度假區二期項目啟動

太倉市委副書記、市長徐華東表示：「近年來，太倉與復星國際精誠合作，攜手打造了華東地區規模最大的室內滑雪場，阿爾卑斯國際度假區一經開業就火熱出圈，迅速成為長三角冰雪旅遊標桿項目，多次登上央視，為太倉帶來巨大人氣與『流量』。冰雪遊是旅遊業的新藍海，此次雙方乘勢而上共同謀劃復星二期項目，必會有力推動太倉領跑長三角地區冰雪市場，不斷擦亮南方『冰雪世界』文旅名片。太倉將全心全速推進二期建設，精心構築冰雪旅遊新地標，全力構築冰雪產業新高地，系統構築全域旅遊新格局，奮力將太倉打造成為'全域皆景、全域可遊、全域精彩'的長三角休閒旅遊目的地。」

打造「世界級雪場」，度假區二期建設正式啟動

太倉阿爾卑斯國際度假區二期項目由太倉市政府平台出資打造，由復星旅文運營管理。二期項目有望打造多項「世界雪場之最」，建設最長室內滑雪賽道、最齊娛樂配套，旨在成為最大規模體量的一站式冰雪主題旅遊度假目的地。

其中，雪場總佔地面積達約19萬平方米，建成後有望成為全球最大室內雪場。其外觀以祥雲如意為設計靈感，與北京冬奧崇禮室外雪場的雪如意相呼應，旨在形成「北有雪如意冬季滑雪，南有雲如意四季滑雪」的中國滑雪產業新格局。雪場內設有單板道、中級道及高級道三條雪道，其中單條滑道最長可達690米，最大落差120米，總滑道長度達1700米，能夠滿足不同階段滑雪愛好者的需求。

此外，二期項目還將設立雪景酒店與主題酒店，提供包含冰雪、洞穴和懸空等多樣化的主題客房，打造沉浸式住宿體驗。同時，配套設施包括完善的水上樂園、陸地樂園、特色溫泉、水族館和餐秀等，並結合穹頂漫步、雪頂蹦極、穿梭光影梯等一系列休閒娛樂活動，提供豐富多元的一站式冰雪主題城市度假體驗。

推動冰雪運動普及，助力冰雪經濟高質量發展

近年來，國家持續釋放助力冰雪產業發展的積極信號，並不斷提供政策支持與規劃引導。2023年9月，國務院在《關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高質量發展的若干措施》中提出：「發展冰雪經濟，推動冰雪運動、冰雪裝備、冰雪旅遊全產業鏈發展，指導加強滑雪旅遊度假地建設」。中國冰雪產業的消費群體不斷壯大，市場需求也在不斷提高，冰雪旅遊業已從單一的門票經濟模式轉變為多元化的消費模式，而冰雪產品亦從初期的運動、觀光屬性，升級為融合運動、旅遊、娛樂屬性為一體的度假型形態。

響應「帶動三億人參與冰雪運動」的號召和「南展西擴東進」的戰略，太倉阿爾卑斯國際度假區作為度假型冰雪產品的典型樣本，不斷優化升級冰雪體驗。度假區二期項目不僅將為專業滑雪愛好者提供「四季皆滑」的冰雪樂趣，更為遊客帶來獨具特色的冰雪主題休閒度假體驗。度假區一期與二期的多元化業態融合，將充分滿足全年齡段客群的個性化需求。

據悉，阿爾卑斯國際度假區一期開業以來已共接待約32萬人次，隨著二期項目的正式啟動，太倉阿爾卑斯國際度假區將向成為「全球領先、世界最大的室內冰雪度假和娛樂綜合目的地」的目標更進一步。未來，度假區還將持續提升冰雪度假體驗，助力「冷冰雪」持續釋放「熱效應」。阿爾卑斯雪世界的成功運營，為二期項目助力太倉打造成為「世界級冰雪產業支撐」提供了信心和動力。度假區將積極發展冰雪相關的上下遊產業，布局冰雪全產業鏈建設，助推太倉形成「德企之鄉」與「冰雪之城」雙輪驅動的新格局，打造享譽全球的一站式冰雪主題旅遊度假目的地。

本次項目簽約也是復星旅文在輕資產戰略落地上的重要裡程碑。作為國內最早的出海企業之一，復星旅文多年來通過引進國際知名IP並與之深度合作，積累了豐富的產業經驗，組建了專業的團隊。2023年初，復星旅文宣布未來將主要以輕資產運營輸出的模式開拓新項目，專注於提升產品、品牌、服務和體驗等運營能力。復星旅文2023年全年業績顯示，公司收入結構持續優化，旅遊運營收入佔比增至93%以上，地產收入佔比降至7%以下，已逐步轉型為一家以輕資產運營為主的企業。

在冰雪領域，復星旅文已形成室內-室外、滑雪-娛雪齊頭並進的布局。除室內雪場「阿爾卑斯雪世界」外，復星旅文旗下Club Med地中海俱樂部在中國運營著3家室外冰雪度假村，分別位於亞布力、北大壺與長白山。作為全球冰雪度假的領導品牌，Club Med目前在全球共運營25家室外山地冰雪度假村，覆蓋阿爾卑斯、北海道、魁北克等世界級冰雪度假勝地。

復星國際聯席首席執行官、復星旅文董事長徐曉亮表示：「作為復星旅文重磅打造的冰雪主題的一站式高端城市度假目的地，太倉阿爾卑斯國際度假區自2023年11月開業以來，迅速成為長三角地區家庭與年輕人的熱門打卡地。二期項目的簽約不僅彰顯了我們在冰雪產業的領導力，也是復星旅文落實輕資產運營戰略的重要裡程碑。未來，復星旅文將繼續發揮在冰雪產業的全球化資源和產業運營能力，為全國遊客帶來更深層次、更多元化的冰雪度假體驗，助推長三角文旅產業提質升級。」

關於太倉阿爾卑斯國際度假區

太倉阿爾卑斯國際度假區位於蘇州太倉市，毗鄰太倉南站與上海嘉定區，距離上海城區僅1小時車程。度假區佔地面積1平方公裡，總建築面積約130萬平方米，是由復星旅遊文化集團打造、運營的集冰雪運動、休閒、酒店、餐飲、購物、會展等多元業態為一體的高端城市度假目的地。度假區以「阿爾卑斯」為主題構想，一期打造六大主題體驗區：阿爾卑斯雪世界•滑雪場、阿爾卑斯雪世界•冰雪樂園、Club Med 地中海白日方舟•太倉度假村、阿爾卑斯時光境、阿爾卑斯營地、阿爾卑斯光影世界；二期將包含全球最大室內雪場、雪景酒店與主題酒店，以及水上樂園、陸地樂園、特色溫泉、水族館等相關設施，提供豐富多元的一站式冰雪主題城市度假體驗。

關於復星旅遊文化集團

復星旅遊文化集團（簡稱「復星旅文」，股份代號：01992.HK）是全球領先的綜合性旅遊休閒度假集團之一。作為復星「快樂」業務板塊的核心組成，復星旅文以「度假讓生活更美好」為使命，致力於引領度假生活，智造全球領先的家庭休閒度假生態系統。集團旗下品牌及產品包括在全球運營60余座度假村的精致「一價全包」度假的全球領導者Club Med地中海俱樂部，一站式海洋主題的高端綜合度假目的地三亞•亞特蘭蒂斯，一站式國際旅遊休閒度假目的地太倉阿爾卑斯國際度假區與麗江地中海國際度假區、復星旅文全球會員平台復遊會等。

SOURCE 太倉阿爾卑斯國際度假區