華盛首席戰略官出席香江商學院講座暢談中沙企業兩地上市機會

香港2024年6月19日 /美通社/ -- 由香港香江商學院舉辦的「2024年中東市場環境及投資機會分享」在線講座，於6月16日成功舉行。北京大學匯豐金融研究院執行院長、中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松教授為本次講座致詞，華盛集團首席戰略官兼Sahm Capital董事局主席Steven Chou就沙特資本市場發展情況及機遇進行分享。

Steven在分享中表示，沙特是一个充满机遇的国家，人均GDP達到3萬多美元，遠超世界銀行高收入經濟體標準的1.3萬美元。此外，沙特還擁有3640万人口，其中30歲以下人口占总比的50%。這樣一個富有、年輕、開放的國家，對所有具有創新精神的優質企業來說，都是一個理想的發展地方。

他特別強調，在「沙特2030願景」的支持下，沙特正在經歷重大的經濟轉型，資本市場繁榮發展。2023年沙特交易所在全球交易所中名列第8，IPO市場逐年增長，截至2024年2月，有超過50間公司提交了沙特交易所上市申請的文件。

隨著沙特交易所《外國公司沙特主板市場上市指南》的發布，為全球的優質企業提供了沙特本地上市的方法與路徑，將進一步刺激沙特上市的熱情。在此之前，港交所已經將沙特交易所納入認可證券交易所名單，未來香港和沙特互聯互通管道的發展和深化，將有機會看到中、沙企業在兩地上市。

Steven進一步表示，華盛集團旗下兩間子公司，華盛証券作為香港證監會認可的持牌法團（中央編號：AUL711），已持有1、2、4、5、9號牌照。Sahm Capital在沙特獲得資本市場監管局（CMA）認可，允許開展Dealing, Advising 和Custody業務。華盛集團具備的兩地持牌能力，進一步強化其在雙邊地區金融服務落地的能力，或將有利於未來雙邊金融往來、資源流動、發展政策的落地。

華盛集團主要投資方之一易達資本亦受邀出席本次講座。易達資本創始管理合夥人Jessica Wong分享了沙特營商環境及行業投資機會，她表示，中沙之間有眾多金融合作正積極開展。沙特不僅在外商投資法的各個方面提供系統性支持，還配備了沙特工業發展基金，支持外資參與沙特工業發展。與此同時，沙特阿拉伯里亞爾同美元掛鈎，匯率同整體金融環境穩定，為經濟合作提供了利好因素。

然而，可否實現「本地化」，依然是項目與企業能否在沙特落地發展的關鍵，適合的合作伙伴能使之事半功倍。作為最早投身中東北非的投資機構，易達資本通過本土資源幫助企業降低落地中東的門檻。而作為易達資本的被投企業，華盛集團能夠成功進入沙特市場，成為第一間獲得CMA批准金融牌照的國際金融券商，離不開雙方的共同努力，雙方亦都期待參與見證更多的中沙企業的友好交往，共謀發展。

關於華盛集團

華盛集團於2016年在香港成立，已為全球超過數百萬的零售個人、機構和企業客户，提供高效、精確、全面、優質的綜合金融服務，是領先的金融科技綜合型企業。目前，集團業務遍佈中國香港、新加坡、美國和沙特阿拉伯等全球主流金融市場。

SOURCE Valuable Capital Group Limited