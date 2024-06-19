譚旭光：挖掘亞太大數據中心電力解決方案的新質生產力！

新加坡2024年6月19日 /美通社/ -- 按照山東重工集團發展新質生產力、挖掘海外業務增量的戰略部署，6月18日-19日，譚旭光帶隊先後在馬來西亞新山市、新加坡調研數據中心發電機組項目合作夥伴，詳細了解數據中心高端客戶對發電產品的需求情況和濰柴的產業鏈生態建設情況，加快挖掘新質生產力的戰略增量。

攜手打造亞太市場數據中心樣板工程。6月18日上午，譚旭光現場調研了位於馬來西亞新山市的數據中心合作夥伴已建和在建項目。馬來西亞新山市是亞太地區數據中心建設的聚集地。譚旭光詳細了解了濰柴已投入使用的發電機組配套運行情況，這是此次調研的重點任務。調研期間，數據中心工程項目負責人介紹了項目施工的進展情況和濰柴博杜安發電機組配套情況，並對濰柴品牌充滿信心，希望攜手打造高標準的數據中心樣板工程。