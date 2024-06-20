風味獨特的廣西酸野在北京驚艷味蕾

來自廣西的酸野非遺製作技藝傳承人、企業家代表、外國記者、高校師生與駐華留學生等人參加了此次活動。

酸野是用醋、鹽和其他混合調味料醃制不同的水果和蔬菜制成。它的常見成分包括菠蘿、木瓜、芒果、桃子、黃瓜、胡蘿卜和蓮藕。

酸野以其解渴、提神和開胃的功效而聞名，不僅受到當地人的青睞，也受到全國各地游客的青睞。

在公開討論中，來自巴基斯坦的Khan Niaz Muhammad和來自伊拉克的Haneen Abdulraheem Jameel等國際學生分享了他們在廣西的烹飪經驗和祖國的酸味食物。

穆罕默德說：「對於對酸野感到好奇的外國人，相信我，值得一試。你會嘗到酸、甜、辣和一點濃郁的味道。這是一次獨特的體驗。」

同時，酸野制作技藝傳承人梁軒介紹了酸野的歷史和傳統。去年，這項技藝被列入廣西非物質文化遺產名錄。

梁說：「我們致力於堅持不懈和創新，使傳統技術在現代蓬勃發展。」

他補充說，廣西酸野建立了投資周期短、回報高的商業模式，使酸野店能夠在全國范圍內擴張。

活動現場設置了5個功能展示區，讓參與者品嘗酸野和各種新鮮水果，並了解該地區的飲食文化。

廣西被譽為中國的「果盤子」，目前種植水果近250個品種，占全國總量的70%。

廣西的地理位置優越，氣候宜人，生態環境好，盛產優質果蔬，尤其是2023年，廣西水果種植面積達到2000萬畝（133萬公頃），年產量約3390萬噸。這也標誌著該地區水果產量連續第六年全國第一。

SOURCE 《中國日報》