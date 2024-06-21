「九天閶闔：絲綢之路上的長安」在中國絲綢博物館開幕

杭州2024年6月21日 /美通社/ -- 6月19日，2024「絲綢之路周」在浙江杭州開幕，「九天閶闔：絲綢之路上的長安」同步開展，50余件一級文物集中亮相，呈現唐代長安的政治、經濟和文化地位，展現唐代絲綢之路的宏闊歷史及浙江與唐代絲綢之路的關聯。2024年是「絲綢之路：長安—天山廊道的路網」跨國申遺成功10周年。

隋代開通大運河後，杭州成為大運河水系的關鍵節點。唐代以來，明州、溫州、台州等海港逐漸繁榮。大運河、錢塘江、浙東運河及海上交通構成的交通網，使得浙江成為陸上絲綢之路和海上絲綢之路的重要起止點。