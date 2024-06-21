「九天閶闔：絲綢之路上的長安」在中國絲綢博物館開幕
中國絲綢博物館
21 6月, 2024, 13:24 CST
杭州2024年6月21日 /美通社/ -- 6月19日，2024「絲綢之路周」在浙江杭州開幕，「九天閶闔：絲綢之路上的長安」同步開展，50余件一級文物集中亮相，呈現唐代長安的政治、經濟和文化地位，展現唐代絲綢之路的宏闊歷史及浙江與唐代絲綢之路的關聯。2024年是「絲綢之路：長安—天山廊道的路網」跨國申遺成功10周年。
隋代開通大運河後，杭州成為大運河水系的關鍵節點。唐代以來，明州、溫州、台州等海港逐漸繁榮。大運河、錢塘江、浙東運河及海上交通構成的交通網，使得浙江成為陸上絲綢之路和海上絲綢之路的重要起止點。
浙江與長安之間的水陸交通線，承載著往返海內外的人員、貨物，成為唐代以來中國溝通南北最為重要的生命線。長安城內充斥著來自浙江的商品貨物，浙江也遍布來自長安的人文藝術和時尚，兩地的官員、文人、商旅、僧道頻繁流動和往來，反映了長安與浙江的緊密聯系。
此次展覽策展人、中國絲綢博物館館長季曉芬介紹說，此次展覽在理念、內容、形式和傳播等四大方面進行了創新，采用「UGC(觀眾生成內容)」新型策展理論，采取強化感官體驗的沉浸式設計，創造性引入京杭大運河為兩地交流之脈的歷史背景，以專題模式策劃呈現長安與浙江的緊密聯系，印證浙江作為陸上和海上絲綢之路起止點的關鍵地位。
此次展覽將持續至10月8日。
SOURCE 中國絲綢博物館
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