譚旭光：我給客戶當好後勤部長！

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濰柴動力

21 6月, 2024, 22:06 CST

馬來西亞檳城2024年6月21日  /美通社/ -- 為進一步推動濰柴動力在馬來西亞的品牌建設，讓「好品山東」享譽海外，6月20日-21日，譚旭光在馬來西亞（西馬地區）深入終端使用客戶實地調研，和船東、渠道商座談交流，圍繞產品升級、客戶滿意、資源前置進行系統調度。

深入使用客戶一線實測
才能獲得最真實的信息

譚旭光深入馬來西亞使用客戶一線，詳細瞭解濰柴動力、德國凱傲、中國重汽等企業的產品使用、產品質量、產品服務情況，動態實時調度。

譚旭光現場調度德國凱傲旗下寶驪電動叉車電池配置情況。

譚旭光現場測驗中國重汽裝配濰柴發動機的豪沃MAX重卡，通過聽取發動機聲音判斷振動噪音情況。

為客戶創造超值體驗
才能讓品牌高高飄揚

譚旭光以工作早茶的形式，與馬來西亞三家船東交流，詳細瞭解裝配濰柴發動機的船舶運行情況和未來產品需求。當聽到船東反饋濰柴發動機比競品    一個月節省油錢1萬令吉（約合人民幣1.6萬元），譚旭光說，我們會持續提升技術和性能優勢，為客戶創造更大的超值體驗，只有這樣才能讓濰柴品牌高高飄揚、立於不敗之地。我給客戶當好後勤部長！

譚旭光先後在新加坡、馬來西亞召開市場渠道及客戶懇談會，聽取合作夥伴關於產品、商務、配件、服務等方面存在的問題和長遠發展建議。

譚旭光說，我們要推動渠道資源前移、技術團隊前移、配件服務前移，加速當地化進程，引領產品消費升級，攜手合作夥伴構建可持續增長的出口業務體系。海外辦事處要設在市場一線，客戶在哪裡我們就要去哪裡，不能坐在大城市的辦公室吹空調享受！

加快建設濰柴（新加坡）
產品展示與客戶培訓中心

譚旭光在濰柴新加坡公司考察了正在建設中的濰柴（新加坡）產品展示與客戶培訓中心，召開濰柴新加坡公司全體幹部會議，對這次東南亞走訪進行了系統總結並對下一步工作提出了明確要求。

SOURCE 濰柴動力

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