羅羅與寧德時代將在歐盟和英國聯合推出天恆儲能系統
25 6月, 2024, 14:35 CST
慕尼黑2024年6月25日 /美通社/ -- 羅羅動力系統部門與寧德時代宣布達成戰略合作，將在歐盟和英國推出寧德時代天恆儲能系統。這款開創性的產品在設計時考慮到了安全性，並優化了使用壽命，提升效率和可用性。根據產品線和客戶項目，寧德時代天恆最高可實現5年零衰減。羅羅已經開始將天恆儲能系統納入其mtu EnergyPack QG解決方案的一部分。通過建立的密切合作關係，雙方也已將天恆產品集成到完全成熟的EPC交鑰匙承包項目中。
電網級儲能系統能使間歇性可再生能源併入電網，同時提高電網的穩定性和可靠性。這種全面集成的解決方案，將使客戶在英國和歐盟迅速現代化的電網中，採用最新的可用電網和交易服務。該解決方案將有助於加速能源轉型，並構建更加可持續的能源基礎設施。
去年，羅羅與寧德時代簽署長期供應協議，涵蓋了超過10吉瓦時的商業合作。這份協議加強了兩家公司之間的商業合作，並有助於促進歐盟和英國市場的增長。兩家公司對技術、質量、安全和按時交貨的承諾，能夠爲客戶帶來更多的投資安全。此次合作還擴展到智能產品的創新上面，例如羅羅的智能mtu EnergetIQ自動化解決方案及其數字平臺mtu Go!，並能結合寧德時代的智能診斷平臺和電池管理系統(BMS)。這些合作加強了兩家公司交付大型複雜項目的能力。兩家公司已經在歐盟成功交付了多個使用EnerOne產品的項目，並在歐盟基於EnerC+產品簽訂了多個項目合同。
SOURCE Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL)
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