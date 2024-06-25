羅羅與寧德時代將在歐盟和英國聯合推出天恆儲能系統

慕尼黑2024年6月25日 /美通社/ -- 羅羅動力系統部門與寧德時代宣布達成戰略合作，將在歐盟和英國推出寧德時代天恆儲能系統。這款開創性的產品在設計時考慮到了安全性，並優化了使用壽命，提升效率和可用性。根據產品線和客戶項目，寧德時代天恆最高可實現5年零衰減。羅羅已經開始將天恆儲能系統納入其mtu EnergyPack QG解決方案的一部分。通過建立的密切合作關係，雙方也已將天恆產品集成到完全成熟的EPC交鑰匙承包項目中。

電網級儲能系統能使間歇性可再生能源併入電網，同時提高電網的穩定性和可靠性。這種全面集成的解決方案，將使客戶在英國和歐盟迅速現代化的電網中，採用最新的可用電網和交易服務。該解決方案將有助於加速能源轉型，並構建更加可持續的能源基礎設施。