信和置業獲選為《時代》雜誌全球最可持續發展企業之一

香港2024年6月26日 /美通社/ -- 信和集團（「集團」）欣然宣布，信和置業有限公司（「信和置業」；股份代號：0083.HK）獲《時代》雜誌和 Statista 評為2024年全球最可持續發展企業之一。在全球超過30個國家的500強企業之中，信和置業位列第153位，足證其在可持續商業實踐和ESG信息披露透明度方面的持續努力，備受國際認可。

是次評選為首次舉辦，對全球逾5,000間最大規模和最具影響力的企業進行可持續發展表現評估，評級標準涵蓋20多個關鍵績效指標 （KPIs），包括對外可持續發展的承諾和評級，如CDP、科學基礎目標倡議組織（SBTi）及標普全球《可持續發展年鑑》，並會根據全球報告倡議組織（GRI）和氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）等國際標準，評估企業的可持續發展報告和信息披露透明度。評選亦把企業在可持續發展方面的表現，包括減少排放、性別平等等指標列入考慮因素，最終從眾多企業之中評選出得分最高的首500間企業。