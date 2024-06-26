信和置業獲選為《時代》雜誌全球最可持續發展企業之一

26 6月, 2024, 14:39 CST
香港2024年6月26日 /美通社/ -- 信和集團（「集團」）欣然宣布，信和置業有限公司（「信和置業」；股份代號：0083.HK）獲《時代》雜誌和 Statista 評為2024年全球最可持續發展企業之一。在全球超過30個國家的500強企業之中，信和置業位列第153位，足證其在可持續商業實踐和ESG信息披露透明度方面的持續努力，備受國際認可。
是次評選為首次舉辦，對全球逾5,000間最大規模和最具影響力的企業進行可持續發展表現評估，評級標準涵蓋20多個關鍵績效指標 （KPIs），包括對外可持續發展的承諾和評級，如CDP、科學基礎目標倡議組織（SBTi）及標普全球《可持續發展年鑑》，並會根據全球報告倡議組織（GRI）和氣候相關財務信息披露工作組（TCFD）等國際標準，評估企業的可持續發展報告和信息披露透明度。評選亦把企業在可持續發展方面的表現，包括減少排放、性別平等等指標列入考慮因素，最終從眾多企業之中評選出得分最高的首500間企業。
信和集團副主席暨環境、社會及管治督導委員會主席黃永光先生表示︰「我們一直致力實踐可持續發展，並緊貼國際標準水平，今次深感榮幸能與眾多卓越企業一同獲得這項國際殊榮。這個成就讓我們抱持更謙遜的態度，同時勉勵我們在可持續發展的旅程中繼續努力前行。在《可持續發展願景2030》的引領下，我們制定了明確透明的長期策略和目標。我們衷心感謝員工和合作夥伴的寶貴支持，全賴大家攜手才能帶來正面積極的影響，並將繼續與持分者合作，共創更可持續的未來。」
信和置業在可持續發展方面的努力獲得國際社會的認可，包括知名的指數和評級，如在Corporate Knights的Global 100排行榜中獲評為全球100大可持續發展企業之一、CDP 2023年氣候變化評估「A-」評級、納入道瓊斯可持續發展亞太指數（DJSI亞太指數）、入選標普全球《可持續發展年鑑》和MSCI環境、社會及管治評級「AA」評級。為確保ESG披露的公信力和透明度，公司參照TCFD的披露建議報告。信和置業也是香港首批地產發展商在可持續發展報告參照國際可持續準則理事會（ISSB）新發布的《國際財務報告可持續披露準則第1號》與《國際財務報告可持續披露準則第2號》以及自然相關財務信息披露工作組 （TNFD）測試版v0.4框架，此外，其科學基礎減量短期目標亦已獲得認證。
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SOURCE Sino Group
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