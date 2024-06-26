長橋科技發佈財富管理、美股及美股期權數字化解決方案，助力香港券商探索新業務

阿里雲出席代表也分享了阿里雲作為一家雲計算及人工智能科技公司，不斷改變雲的使用方式和雲上應用開發範式，幫助用戶降低創新的門檻。阿里雲與長橋科技共同以雲計算、AI 等先進科技和解決方案幫助香港券商不斷降低運營成本，提升業務效率，以科技應對挑戰和機遇，為未來帶來積極改變。

為了助力香港券商客戶共同克服挑戰、開創業務新增長點，長橋科技行政總裁胡國文在會上宣佈將為合作財富管理、美股及美股期權、虛擬資產交易的券商免費配贈港股交易櫃台，為券商構建互聯互通的證券生態，積極邁向數字化、在線化發展。

香港財富管理發展多年，但卻一直缺乏一套自動化、高效率的線上電子化系統來整合上下游資源，為券商及其客戶提供卓越的系統和產品。長橋科技針對市場痛點，重磅升級一站式財富管理系統解決方案，為券商提供結構性產品和債券的詢價、上架、風控管理、交易執行、結算交收及產品生命週期管理等一體化線上服務，並支持投資移民業務發展，覆蓋客戶服務、產品推廣、財務管理、交易執行、風控和清算交收等場景。該方案可與現有的 Whale 系統無縫連接，幫助券商在合規前提下以更高的效率、更低的成本開展財富管理業務。

美股市場持續上行，成為本港眾多投資者佈局方向，但是許多本港券商因為時差、技術、成本等原因遲遲沒有開啟美股市場業務，導致客戶流失、營收下滑。如何以更領先的技術幫助本港券商省時、省力、省成本的同時，又能獲得強大的美股及美股期權交易能力？長橋科技基於多年成熟的互聯網線上交易技術，將解決方案進行 SaaS 化升級，支持美股、美股融券、期權交易，覆蓋實時行情、交易、風控、出入金等業務場景，幫助客戶以最快時間落地展業，低成本獲得行業領先的美股及美股期權交易能力。

在虛擬資產交易系統方面，長橋科技自去年率先推出該解決方案後，已與香港多家券商達成合作並助其推出虛擬資產交易平台，為券商拓展虛擬資產交易業務提供強大的科技能力支持。長橋科技也積極回應監管政策的變化，通過與 HashKey 等合規交易平台的深度合作，第一時間升級解決方案，在交易、風控、清結算、出入金等方面充分滿足券商虛擬資產與證券業務融合發展的需求。

深耕香港市場，並佈局亞太地區，長橋科技憑藉「Securities as a Service」（證券即服務）的理念，在香港獲得眾多券商青睞。胡國文表示，截至 2024 年簽約券商客戶超過 80 家，證券交易系統及產品交付上線超過 60 家。這說明，長橋科技的新一代數字化證券交易系統解決方案，實現了與客戶的合作共贏，創新技術及理念持續領先市場。

此外，阿里雲在發佈會上也分享了在中國內地「AI+金融」服務領域的創新實踐。針對金融行業的數據量大、決策複雜、可靠性高等業務需求，打造專屬 AI 智能創新，如智能研報、智能投顧機器人、客服智能助理等應用。同時，阿里雲的大模型服務平台，對外提供了生成式大模型的全流程應用工具和企業大模型的全鏈路訓練工具，並支持豐富的應用工具鏈，降低企業和開發者使用 AI 的門檻，加速金融行業里的應用落地。

關於長橋科技

長橋科技（Longbridge Whale）是新加坡長橋集團旗下新一代數字化證券交易系統解決方案及服務品牌，旨在為券商基礎設施建設提供新一代技術解決方案，提供證券櫃台、互聯網 App+ 以及券商虛擬資產交易、財富管理、美股及美股期權等一站式解決方案，共同推動證券行業數字化轉型。

SOURCE 長橋科技（香港）