中金公司在新加坡舉辦第二屆中國--東南亞經濟與金融論壇

北京2024年6月26日 /美通社/ -- 6月26日，由中國國際金融股份有限公司（「中金公司」）主辦的第二屆中國—東南亞經濟與金融論壇在新加坡圓滿結束，來自中國和東南亞的數百位政府代表、投資人與企業代表參與了此次論壇。

在開幕致辭環節，中金公司管理委員會成員、投資銀行業務負責人王曙光介紹了中金公司的業務優勢，並著重介紹中國與東南亞金融合作對資本市場帶來的機遇。王曙光稱：「我們看到在東南亞快速增長的私募融資機會來自於當地獨角獸企業和大量初創公司，同時也看到中國企業在跨境投資方面的上升趨勢，特別是在消費、TMT（科技、媒體和通信）、金融科技、物流、電動汽車等領域。展望未來，中金公司將進一步拓展在東南亞地區的投資機遇。」

中金國際東南亞南亞地區負責人、中國國際金融（新加坡）有限公司首席執行官伍順輝在發言中表示，隨著東南亞各國經濟的高速發展，大量機遇正不斷湧現。伍順輝認為，秉持合作、學習與成長的理念，各國可以共同努力，構建一個更具包容性、創新性和可持續性的未來。

此次論壇邀請到60多位來自中國與東南亞政策、商業和學術領域的演講嘉賓到場進行交流與探討，涵蓋宏觀經濟、全球及區域政策、投資策略、行業及金融市場趨勢和商業動態等領域。具體話題包括中國宏觀經濟與市場展望、區域資本市場互聯互通、中國電動汽車價值鏈與國際化、能源轉型與綠色金融、中國與東南亞消費趨勢、中國-東南亞醫療合作、全球資產配置新機遇、家族辦公室的區域對比與策略洞察、亞洲可持續的REITs 生態打造、東南亞各國展望與機遇、高利率與金融收緊對亞洲信用市場的影響、中國人工智能產業發展等。

此次論壇有助於提升中金公司在東南亞的品牌影響力，助力中金公司在快速增長的中國—東南亞跨境資本市場中把握機遇。中金公司將通過擴大在東南亞的業務活動，持續加強與地區公共部門、企業、金融機構與研究機構的交流，推動國際資本市場合作，促進本地區跨境資本流動。

關於中國國際金融股份有限公司（中金公司）

中國國際金融股份有限公司（中金公司）成立於1995年。我們一直致力於為多元化的客戶群體提供高質量金融增值服務，建立了以研究和信息技術為基礎，投資銀行、股票業務、固定收益、資產管理、私募股權和財富管理全方位發展的均衡業務結構。集團總部位於北京，在境內擁有多家子公司。此外，集團及下屬子公司在中國大陸30個省、自治區、直轄市擁有200多個證券營業部。集團亦積極開拓境外市場，在中國香港、紐約、倫敦、新加坡、三藩市、法蘭克福、東京七個國際金融中心設有子公司或分支機搆。秉承"植根中國，融通世界"的理念，通過廣泛的業務網絡及傑出的跨境能力，中金公司將持續為客戶提供一流的金融服務，協助客戶實現其戰略發展目標。

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