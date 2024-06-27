中興通訊總裁徐子陽：匠心築基，開放共贏

上海2024年6月27日 /美通社/ -- 6月26日，2024年上海世界移動通信大會啟幕，中興通訊總裁徐子陽應邀出席同日舉辦的「人工智能先行」主題演講和以「5G-A×AI」為主題的GTI國際產業大會（上海），分享中興通訊在人工智能浪潮下的數智實踐與創新。

在「人工智能先行」主題演講中，徐子陽以《匠心築基，開放共贏》為題展開分享。他表示，當前全球已經進入AI驅動的產業革命，但除了幻覺、安全和倫理等問題外，生成式AI發展還面臨算力、能耗、數據集、標准化及商業應用等挑戰。對於AI進階，中興通訊秉承開放解耦、以網強算、訓推並舉的核心主張，同時以客戶價值為核心，提供從算力、網絡、能力、智力到應用的全棧全場景智算解決方案，以硬實力築基，以軟實力啟智，靈活實現與客戶能力的優勢互補和強強協作，賦能千行百業的數智化轉型需求，為經濟高質量發展注入源源不斷的動能，共築AI時代的美好未來。