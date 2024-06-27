中興通訊總裁徐子陽：匠心築基，開放共贏

27 6月, 2024, 19:49 CST
上海2024年6月27日 /美通社/ -- 6月26日，2024年上海世界移動通信大會啟幕，中興通訊總裁徐子陽應邀出席同日舉辦的「人工智能先行」主題演講和以「5G-A×AI」為主題的GTI國際產業大會（上海），分享中興通訊在人工智能浪潮下的數智實踐與創新。
在「人工智能先行」主題演講中，徐子陽以《匠心築基，開放共贏》為題展開分享。他表示，當前全球已經進入AI驅動的產業革命，但除了幻覺、安全和倫理等問題外，生成式AI發展還面臨算力、能耗、數據集、標准化及商業應用等挑戰。對於AI進階，中興通訊秉承開放解耦、以網強算、訓推並舉的核心主張，同時以客戶價值為核心，提供從算力、網絡、能力、智力到應用的全棧全場景智算解決方案，以硬實力築基，以軟實力啟智，靈活實現與客戶能力的優勢互補和強強協作，賦能千行百業的數智化轉型需求，為經濟高質量發展注入源源不斷的動能，共築AI時代的美好未來。
在GTI國際產業大會（上海）中，徐子陽參加GTI-GSMA 5G-A×AI合作簽約儀式並圍繞5G-A×AI這一主題，以《算網進階，智創未來》為題發表演講。
他結合當下核心挑戰、解決方案和實踐案例，闡釋了傳統工業化向新型工業化的升級路徑，最重要的就是：結合數智技術在底層的核心突破、基礎設施的效率和能力升級、與行業Know-How的深度融合，加速數字和物理世界的交融，提升生產和交易效率，並構建敏捷和自適應組織，在不確定的未來中行穩致遠。
中興通訊主張圍繞數字化、網絡化、智能化和低碳化四個緯度，突破現階段核心挑戰或掣肘，承前啟後繼往開來。中興通訊將始終秉持創新引領、多樣互補、開放利他的原則，以「開放解耦、以網強算、以智升維、以綠奠基」全力支持產業鏈健康可持續發展，繁榮數字經濟。
了解中興通訊總裁徐子陽《匠心築基，開放共贏》主旨演講全文，請查閱：
https://www.zte.com.cn/china/about/news/20240627c1.html
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SOURCE 中興通訊股份有限公司
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