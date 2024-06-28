坐標環灣城！用理想對話新深圳精神

理想之夜，大咖聲音的精神火花

蘇格拉底說：「世界上最快樂的事，莫過於為理想而奮鬥」。在深圳這片飽含著創業精神的熱土上，在這座滿懷理想的城市中心，復旦大學知名學者、最強大腦主持人蔣昌建，嘉佩樂酒店集團中國負責人梅萍博士，清華大學國家形象傳播研究中心主任、國際區域品牌協會常務理事、清華大學新聞與傳播學院教授范紅，福田投控董事長、金地集團副董事長季彤等各界大咖進行了一場理想的碰撞，用閃亮的精神火花點亮「理想之夜」。

卡夫卡說，「他最擅長的就是一蹶不振」，在蔣昌建老師看來：「我最擅長的是在不同的階段播撒我理想的種子，即便我有來生。」活動中，蔣昌建老師結合豐富的人生經歷與思考，講述了他的個人理想。因為得遇良師，他有了成為幼兒園老師的理想；因為革命先烈英勇事跡的鼓舞，他有了成為英雄的理想；因為長期閱讀的滋養與浸潤，他有了成為文學家的理想……一路走來，在人生的不同階段，蔣昌建老師播撒了無數顆理想的種子。雖然有的理想沒有實現，但這些種子為他積蓄了破土而出的力量，造就了他「未經計劃的成長與成就」。

「我經常說酒店是一個不真實的世界，是一個為人們提供非日常化的、理想的樂園，我們都是造夢者和導演。」梅萍博士講述了她從「破碎的藝術家的夢」到「一個建築師的理想」，再到「中國文化傳播者」的事業理想。作為全球頂尖隱奢酒店的嘉佩樂，此次與環灣城強強聯手，將在200多米的超高層上打造一個「理想生活的空中花園」，用擁抱世界、融合中西的視野，高科技與藝術的碰撞，構建一個「未來深圳的理想」，成為深圳文旅的一張閃亮名片。

「每次來到深圳，就像來到了理想的港灣。」范紅教授從「創造之城、創新之城、創意之城、創享之城」四個維度，分析了深圳的城市理想。「沒有主角，每一個人都獨一無二，信念至上，拚搏當下。」范紅教授結合《來了就是深圳人》的封面語，講述深圳人認真工作、生活，不斷地拚搏追求人生的理想，以及在深圳這個「追夢者的天堂」裡，關於理想、奮鬥與創新的故事。

「我不想因為我作為一個開發商的沉默，而讓在座的各位跟理想中的生活擦肩而過。」季彤董事長以一位「理想主義者」的個人感受，講述環灣城共鳴全球超前品味，傳遞非凡匠心精神，為所有的理想主義者構建最前沿的無界漫遊生活的理想。在他看來：「環灣城的成就，在一磚一瓦，在一棟樓、在一條街，更在理想大城中千家萬戶的幸福。」

從人生理想到事業理想，從生活理想到城市理想，四位不同領域的「理想主義者」們進行了一場個人理想、城市理想與時代理想的思考——為什麼深圳能夠讓每個時代的理想主義者在這裡生根開花？為什麼深圳能夠成為令全球創新人才嚮往的「理想之城」？

理想，從一人到一城

有時候理想很近，是當下、身邊穩穩的幸福；有時候理想很遠，是努力不怠的事業，是一座城的追求。

在去年9月發佈的《2023理想之城——邁向教育、科技與人才高度發展的全球城市》報告中，深圳位列全球20座主要城市的教育、科技、人才綜合發展「理想之城」第二位，且在單項評分中，深圳成為令全球創新人才最為嚮往的「理想之城」，這是深圳理想的力量；一個城區，從「水田灘涂」蝶變為「首善之區、幸福福田」，福田更是以「中國投資競爭力百強區排行榜榜首」的姿態，走在探索理想的前列。為心懷理想的事業者打造理想的生活，正在成為福田、深圳的理想。

范紅教授從清華大學國家形象傳播研究中心的視角出發，解讀深圳的城市理想和未來。

范紅教授認為，深圳是「追夢者的天堂」，無數懷揣夢想的人們來到這裡，帶著對未來的期望和對美好生活的嚮往。在這片熱土上，他們用勤奮和智慧，書寫了一個又一個傳奇故事。深圳的每一棟高樓、每一條街道、每一個創新成果，都凝聚著無數追夢人的努力和奮鬥。正是因為有了這些追夢者，深圳這座城市才充滿了活力和希望。

在范紅教授看來，深圳是一座不斷挑戰自我、超越自我的城市。它積極與世界接軌，融合全球的智慧和資源，塑造著更加卓越的城市品質。深圳的創新故事激勵著每一個追求夢想的人，也讓世界為之矚目和讚歎。

理想，從一人，到一城。在以創業精神為城市文化的深圳，越來越多的追夢人在這裡聚集，越來越多的理想在這裡凝結、昇華，為這座城市的發展帶來厚積薄發的力量。

一座理想主義者的百萬大城

「理想之城 世界環灣」，作為「理想之夜」的重頭戲，福田投控董事長、金地集團副董事長季彤以「一座理想主義者的百萬大城」為題，講述環灣城與深圳如出一轍的理想，展現理想之城的宏偉藍圖。

演講中，季彤董事長用「三個福田娃」的故事，邀請「理想主義者」與「第一」做鄰居；用「幸福福田」的美好圖景，講述何為「穩穩的幸福」；用「福投金地，世界入灣」，展現理想夥伴並肩而行的力量；用「隱奢酒店天花板」嘉佩樂的選擇，展現城市內涵與品質生活的理想價值；用「香港北上，福田南接」，闡述環灣城打造「港人北上的第一站」的氣魄。

單位面積GDP貢獻值連續22年深圳第一，外貿進出口總額連續22年深圳第一，教育資源、醫療資源深圳第一，《賽迪投資競爭力百強區（2023）》全國第一……在福田這片「福地金田」上，環灣城正在深圳連接世界的橋頭堡的位置種下了一個大大的「理想的種子」。

「深港未來 幸福福田」這是環灣城的理想，也是未來，居住在這個「理想大城」中每一個人的幸福。作為科創、金融、時尚「三大新引擎」的引擎，環灣城將匯聚眾多「理想主義者」，在福田，在深圳這片孕育了無數奇跡的土地上，創新創業，逐夢灣區，共同書寫深港超級灣區域的輝煌篇章。環灣城也將成為生活理想的目的地，事業理想的始發站，成為新時代福田精神、深圳精神、中國奮鬥者精神的象徵，凝結起深圳奮鬥者的理想，向更廣闊的未來出發。

「讓我們相信，就像種子必將發芽、開花必將結果一樣，環灣城的理想也將繼續傳承，生生不息。」季彤董事長如是說。

SOURCE 金地環灣城