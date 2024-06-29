今年是香港回歸祖國27周年，香港各界慶典委員會舉辦「萬千氣象看中華」維園慶回歸活動，邀請四川省、山東省、遼寧省等地城市及企業代表於6月29日至7月2日在維園舉辦展覽，全景式展現中國式現代化美好圖景和中華優秀傳統文化深厚底蘊。

德陽展區位於A1-A2展位，總面積約700平方米，設文旅、特色產品、三星堆文創三大區域，全面展示德陽文化、科技、產業發展成就。德陽展區以簡約而不失精緻的設計風格，巧妙融入德陽地標性元素，彰顯德陽山水之秀、人文之韻、城市之美。

綿竹年畫、德陽潮扇、羅江豆雞、八寶油糕、長林皮蛋……產品區域集中展示了「百城千品」高質量發展中的特色產品，涵蓋土特產、老字型大小、非遺技藝、特色美食等，吸引不少市民觀賞、試吃、選購。文旅區域以高低錯落的展架集中展示中國綿竹年畫村、三星堆、龍門之巔•國際旅遊度假區等德陽城市文化地標，塑造立體多元的旅遊城市形象。德陽市相關負責人介紹，當前，德陽正大力實施文旅爭先戰略，加快構建三星堆、「德陽之窗」、環龍門山旅遊度假帶、一鎮一村「3+N」文旅發展新格局，全力打造天府大道北延線消費走廊，持續擦亮「世界三星堆 天府後花園」城市名片。

三星堆可謂是德陽展區的「人氣擔當」之一。在三星堆VR互動艙，觀展市民通過虛擬場景「走進」三星堆考古現場，「零距離」接觸三星堆考古新科技。這樣新奇的體驗吸引了眾多香港年輕人參與並主動在社交媒體上分享。觀展市民還可以掃碼「雲逛」三星堆博物館，通高2米多的青銅大立人像、凸眼巨耳的青銅縱目面具、含金量約85%的金面具一一出現，讓人仿佛穿越時空，看到古蜀人的生活圖景在眼前徐徐展開。

「川蜀小堆」盲盒、龍虎尊茶具、青銅啾毛絨玩偶、青銅立人……三星堆博物館以三星堆文物為原型進行二次創作，將古老的文物形象與現代審美相結合，打造出了一系列既具有文化價值又兼具實用性的文創產品，本次活動共有40餘款亮相。這些文創產品不但受到觀展市民的追捧，也吸引了當地一些文化創意公司的關注，當天有不少企業來到現場諮詢合作事宜。德陽相關負責人與香港有關文創公司就文化創意產業運營模式、設計資源等進行交流洽談，為推動德陽文旅產業、創意產業發展尋求合作契機。

細如銀絲的中江手工掛麵如紗如幔，村民登梯而上，揮杆晾曬——這幅在德陽市中江縣覺慧村時常上演的生動畫面也被「搬」到了現場，不少市民駐足觀看，並諮詢掛麵購買方式。覺慧村又叫「掛麵村」，家家戶戶以制賣手工掛麵為生，以中江手工掛麵傳統製作工藝聞名，「中江手工掛麵工藝」也是四川省第一批非物質文化遺產代表性專案之一。

自2008年香港援建德陽地震災區以來，兩地經貿往來日益頻繁，交流合作更加密切，形成了經濟上互利雙贏、各領域深化合作的良好局面。本次活動期間，德陽市相關負責人與新華社亞太總分社舉行了工作座談，就利用新華社傳播資源提升德陽的國際形象和知名度進行洽談；與中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室、香港各界慶典委員會等4家機構進行交流溝通，為在更大範圍實現資源共用、優勢互補、發展共贏尋找新機遇、拓展新空間。

SOURCE 新華網