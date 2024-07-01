朱拉隆功大學推出健康創新食品蛋清米

01 7月, 2024, 11:55 CST
曼谷2024年7月1日 /美通社/ -- 朱拉隆功大學(Chula)下設的聯合健康學院(Faculty of Allied Health Sciences)推出了一款由蛋清制成、不含稻米的創新即食產品——「eggyday 」。該產品熱量低、富含優質蛋白質、鈣含量高、膳食纖維豐富且不含麩質。它特別適合注重健康、需要控制體重的群體，以及老年人和糖尿病患者。
米飯是泰國人每餐必吃的主食。然而，食用過多的米飯會對健康產生負面影響，比如體重增加和高血糖，尤其是對於必須控制澱粉和糖分攝入量的糖尿病患者。
代替米飯的蛋清米「eggyday 」是由朱拉隆功大學聯合健康學院營養與飲食學系教授、蛋清米產品研究項目負責人、朱拉隆功大學聯合健康學院創辦的初創公司Thandee Innofood Co., Ltd.聯合創始人Sirichai Adisakwattana博士領導的研究小組研發而成。研究小組利用蛋白質轉化技術，將蛋清制成米粒形狀，然後在121攝氏度高溫下滅菌。
Sirichai教授/博士表示：「我們利用生產工藝將蛋清的蛋白質結構轉化為蛋清米，既具有大米的形狀、口感和質地，又保持了蛋清的完整營養價值。 」
「eggyday 」蛋清米在曼谷國際知識產權發明創新與技術展覽會上獲得表彰。該產品非常適合需要控制體重和因肥胖而接受胃部手術的人食用，對於那些注重健康和經常沒有時間做飯的人來說，蛋清米也是理想之選。
「eggyday」蛋清米的特點
- 不含澱粉
- 熱量僅為20千卡：每袋100克
- 優質蛋白質
- 高鈣
- 豐富的膳食纖維
- 不含麩質
- 無需冷藏，保質期18個月。
- 便攜包裝
「eggyday」蛋清米在健康食品店和主要百貨公司均有銷售，也可通過Facebook、Line@、TikTok和Instagram：@eggyday.official在線訂購。
詳情請訪問：https://www.chula.ac.th/en/highlight/170052/
媒體聯系方式：
朱拉隆功大學通訊中心
SOURCE Chulalongkorn University Communication Center
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