朱拉隆功大學推出健康創新食品蛋清米

代替米飯的蛋清米「eggyday 」是由朱拉隆功大學聯合健康學院營養與飲食學系教授、蛋清米產品研究項目負責人、朱拉隆功大學聯合健康學院創辦的初創公司Thandee Innofood Co., Ltd.聯合創始人Sirichai Adisakwattana博士領導的研究小組研發而成。研究小組利用蛋白質轉化技術，將蛋清制成米粒形狀，然後在121攝氏度高溫下滅菌。

Sirichai教授/博士表示：「我們利用生產工藝將蛋清的蛋白質結構轉化為蛋清米，既具有大米的形狀、口感和質地，又保持了蛋清的完整營養價值。 」

「eggyday 」蛋清米在曼谷國際知識產權發明創新與技術展覽會上獲得表彰。該產品非常適合需要控制體重和因肥胖而接受胃部手術的人食用，對於那些注重健康和經常沒有時間做飯的人來說，蛋清米也是理想之選。

「eggyday」蛋清米的特點

不含澱粉

熱量僅為20千卡：每袋100克

優質蛋白質

高鈣

豐富的膳食纖維

不含麩質

無需冷藏，保質期18個月。

便攜包裝

「eggyday」蛋清米在健康食品店和主要百貨公司均有銷售，也可通過Facebook、Line@、TikTok和Instagram：@eggyday.official在線訂購。

詳情請訪問： https://www.chula.ac.th/en/highlight/170052/

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SOURCE Chulalongkorn University Communication Center