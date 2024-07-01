珠海華發萬豪酒店一周年店慶精彩不斷

作為珠海西區首家國際品牌酒店，迎來首個周年慶的珠海華發萬豪酒店，將整個6月制定為酒店一周年店慶月，先後推出以「一」為主題的系列活動。包括：

「一」促即發——周年慶&618年中大促

「一」眾美味——臻廚德國美食節

「一」站式打卡——小紅書互動活動

「一」騎游金灣——與BATCH（百琦）自行車一起探尋「騎行」的快樂

「一」拍即合——金灣華發商都精選商鋪優惠聯動

「一」出好戲——金灣藝術中心好劇欣賞

「一」呼百應——店慶之夜晚宴

此次店慶之夜，將美食美酒、現場音樂、抽獎互動巧妙融合於臻廚餐廳的輕鬆氛圍中。「自去年6月28日開業以來，珠海華發萬豪酒店得到了廣大客戶的青睞，每一步成績的取得都離不開在座的各位給予的合作機會和生意支持。這些正映襯了身後背景板上『一呼百應』的意義。」珠海華發萬豪酒店總經理呂佳維先生表示「今晚，我們相聚酒店22層的臻廚全日餐廳，以德國美食節的佳餚美酒作伴，共同慶祝我們的相識和友誼，也希望在接下來的時光裡，繼續與各位尊貴的客戶精誠合作，攜手共贏。在您需要我們的每一個時刻，我們也將鼎力相助。除了為賓客提供萬豪酒店標誌性的設施與服務，酒店也將持續豐富多元的賓客體驗，積極向賓客傳遞萬豪品牌『全心相待，精彩每一程』的服務承諾，著力打造精彩旅居之選。」

伴隨暑假來臨，酒店已與BATCH百琦自行車達成了品牌合作，推出騎行探索套餐，方便賓客以騎行的方式更自在的打卡航空新城。萬豪中餐廳也將推出新菜牌，在中餐行政總廚林利強師傅的帶領下，助力賓客探索本地特色和金灣味道。伴隨萬豪大中華地區第三季度目的地活動的推出，我們也上線了與湯臣倍健營養探索館和珠海太空中心合作的「館你好好玩」套餐，讓賓客在悅享豪華客房、品質早餐、露天泳池和紮哈建築藝術的同時，也可以探尋科技和空天奧秘。

珠海華發萬豪酒店

珠海華發萬豪酒店位於航空新城中心的華發國際商務中心商業綜合區，地理位置便利，鄰近紮哈設計作品金灣藝術中心，可便捷前往金灣華發商都購物中心和白藤頭水產批發市場，輕鬆滿足賓客的用餐、購物和休閒的需求，商旅及休閒賓客可便捷抵達。酒店外觀設計巧妙獨特，以航空「氣動翼」造型矗立於新城中央，寓意航空業在金灣的勃勃生機。室內設計以珠海地理特色和海上絲路文化為設計靈感，空間內點綴眾多以「水」為主題的藝術品，動感十足，亦展現出生命的活力、也彰顯了珠海的城市活力。296間精心設計、設備完善的客房及套房，均配置獨立的工作區、提供休閒躺椅及咖啡桌的休息區、步入式衣櫃和可飽覽優美城景或湖景的全景落地窗。酒店設有2間各具特色的餐廳及1間大堂吧，為賓客提供多樣化的餐飲選擇。逾2,000平方米的會議及活動空間，適宜舉辦各種規模的會議、展覽和宴會。2間無柱式宴會廳，包括900平方米的珠海廳和400平方米的金灣廳，均配有自然採光的獨立宴會前廳。行政酒廊是為萬豪旅享家白金卡會員、鈦金卡會員、大使會員以及入住行政樓層的賓客打造的高效私享空間，每天自下午13點至晚上11點，供應飲品及歡樂時光食品等專屬禮遇。酒店還為賓客提供一系列的休閒和健身設施，配備高檔力量和有氧健身器材的24小時健身中心和25米室外泳池、兒童俱樂部，可助賓客在緊密的日程之餘，盡享悠閒活力時光。

優選套餐推薦：

1.「金灣生態遊」套餐

包括：

入住豪華客房一晚，包含至多2份早餐；

戶外露營或騎行活動2選1，需提前預約。

2. 「館你好好玩」套餐

包括：

入住藝術中心景觀客房一晚，包含至多2份早餐；

場館門票2選1（湯臣倍健營養探索館門票2張，或珠海太空中心1大1小門票1張）。

欲瞭解更多詳情或預訂，請訪問 marriott.com/zuhmj，或登陸「Marriott Bonvoy萬豪旅享家」app 或WeChat mini-app。

地址：中國廣東省珠海市金灣區204號

電話：86.756.2328888

SOURCE 珠海華髮萬豪酒店