上海恒隆廣場推出「即買即退」離境退稅服務，為境外旅客提供更便捷的購物體驗

上海2024年7月4日 /美通社/ -- 上海恒隆廣場推出「即買即退」離境退稅服務，以進一步提升境外旅客（包括港澳台同胞）的購物體驗。對於合乎退稅條件的境外旅客，購買心儀商品後可當場領取退稅現金，方便快捷，更能促進二次消費。境外旅客只需在購物當天於上海恒隆廣場商場B2層HANDSFREE服务櫃台——「即買即退」離境退稅點辦理手續，便可按規定領取相當於退稅物品實退增值稅款的等額人民幣現金。

上海恒隆廣場「即買即退」離境退稅服務指南如下：

一、誰符合享受免稅購物的條件

（需滿足以下所有條件）

港澳台同胞和外國人； 境外旅客在中國大陸連續停留不超過183天； 購物後17天內（包括購物當天）從上海任何國際機場離境； 在退稅商店內購買退稅商品金額達人民幣500元（若購物金額介乎人民幣500元至110,000元，可於商場B2層HANDSFREE服务櫃台——「即買即退」離境退稅點，按規定辦理退稅）

二、於退稅商店申請退稅步驟

出示護照（境外旅客）或有效個人身份證明文件（港澳台居民）； 填寫《境外旅客離境退稅單申請》表格； 提供增值稅普通發票正本

完成上述步驟後，境外旅客可憑離境退稅單與增值稅發票正本，前往商場B2層HANDSFREE服务櫃台——「即買即退」離境退稅點辦理退稅。

退稅商戶名單

ALAIA、BABY DIOR、BALENCIAGA、BALMAIN、BERLUTI、BOTTEGA VENETA、BOUCHERON、BRUNELLO CUCINELLI、BUCCELLATI、BVLGARI、CANALI、CARTIER、CELINE、CHANEL、CHAUMET、CHOPARD、CHRISTOFLE、DE BEERS、DELVAUX、DIOR、DIPTYQUE、FENDI、FENDI KIDS、FRED、GIORGIO ARMANI、GIVENCHY、GOYARD、GUCCI、HERMÈS、HERMÈS PUIFORCAT SAINT•LOUIS、HUBLOT、JAEGER-LECOULTRE、JIMMY CHOO、JOHN LOBB、LANVIN、LOEWE、LOUIS VUITTON、LORO PIANA、LORO PIANA KIDS、MONCLER、MONCLER、KIDS、MONTBLANC、MOYNAT、MULBERRY、PANERAI、PIAGET、POMELLATO、PUYI、ROGER VIVIER、SAINT LAURENT、TASAKI、TIFFANY& CO.、TODS、VALENTINO、VALEXTRA、VAN CLEEF& ARPELS、VERSACE

有關上海恒隆廣場退稅試點商店的具體詳情，可向商場B2層HANDSFREE服务櫃台——「即買即退」離境退稅點查询。

三、「即買即退」辦理提示及步驟

出示有效及屬於本人的預授權信用卡：銀聯雙幣信用卡、MASTER、JCB； 購買介乎人民幣500元至110,000元的商品（若金額超過人民幣110,000元，需前往離境口岸辦理退稅）； 確認商品實際退稅金額，並使用上述信用卡進行預授權擔保； 填寫《離境退稅便利服務告知書》及《中國銀行股份有限公司境外旅客離境業務個人信息授權書》； 在17天內（包括購物當天）從上海任何國際機場離境； 預先領取退稅現金。

四、「即買即退」注意事項

顧客在離境時需攜帶未啟用的退稅物品通過海關核驗，然後前往退稅代理機構辦理退稅專用場所，把獲得海關核驗蓋章的《離境退稅即買即退申請單》投遞至退稅點窗戶的「即買即退」專用郵箱。 如申請不合乎「即買即退」條件，上海市退稅代理機構中國銀行上海市分行有權扣除預授權信用卡的相應款項，且由旅客自行承擔由此產生的手續費。 合乎一般離境退稅條件的申請將按一般退稅流程辦理。

關於上海恒隆廣場

上海恒隆廣場以「HOME TO LUXURY」為定位，引領高端時尚潮流，是上海優質客群消閒娛樂的必去地點。項目位於上海市靜安區知名的商業購物區——南京西路1266號，總樓面面積超過270,000平方米。自2001年開業以來，一直是屹立上海市的矚目地標，更曾被評為國內成功的商業綜合項目之一。五層高的購物商場雲集了世界100多個知名奢侈品牌，租戶名單仿如一本「品牌名人錄」，如 Louis Vuitton、Hermès、Chanel、Dior、Cartier、Bottega Veneta、Boucheron等。加上其他品牌如Valextra、Mulberry、Moynat，以及一系列潮流高端餐飲食肆，更是為上海恒隆廣場不斷注入新活力。項目也一直致力於引領精緻生活方式，為賓客創造更優質的多元化體驗，已連續四年在推廣活動方面榮獲亞洲—太平洋史蒂夫獎，是名副其實匯聚時尚潮流和品味生活的「HOME TO LUXURY」。

上海恒隆廣場辦公樓被譽為知名國際商廈，兩幢分別樓高66層及48層的辦公樓總樓面面積達160,000平方米，深受跨國公司、資訊科技及時裝企業歡迎。此外，項目設有佔地近60,000平方米的停車場，提供800多個地庫停車位，供租戶和顧客使用。2022年，上海恒隆廣場榮獲LEED v4運營和維護（現有建築）和WELL v2核心鉑金級認證，使其成為內地首個在營運階段中，在零售及辦公區域取得雙重鉑金認證的大型綜合商業項目。此外，上海恒隆廣場已加入金鑰匙國際聯盟，秉承「以客為尊」的宗旨，全方位融入專業化、個性化、國際化的金鑰匙服務體系，實現服務品質的全新升級，為賓客締造滿意驚喜的尊享生活體驗。

上海恒隆廣場完成資產優化計劃後，商場環境及設施獲大幅度提升，增設兼具私密性與精緻氛圍的專屬空間The Lounge，加上持續優化的租戶組合策略和定位，未來將繼續透過一系列市場推廣、貴賓計劃及尊尚服務等，在其市場領先地位之上再創新里程。

上海恒隆廣場地址：中國上海市南京西路1266號

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