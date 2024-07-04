華龍航空構築公務航空可持續未來

香港2024年7月4日 /美通社/ -- 近日，亞洲商務航空協會（AsBAA）與四川省機場集團在成都FBO聯合舉辦了「商務航空革新研討會」。華龍航空作為公務航空業的領軍企業受邀出席，並圍繞「共築公務航空可持續未來」這一主題進行了深入分享。華龍商務航空股份有限公司高級副總裁、華龍航空（新加坡）有限公司總裁武冰女士詳細介紹了公司的戰略布局和實踐經驗，充分展現出華龍航空在公務航空領域的領先地位和前瞻性視野。

作為連續五年獲得機隊規模第一的公務航空公司，華龍航空在市場上的表現引人注目。據武冰介紹，這一成績的取得離不開客戶對公司的深厚信任。而這種信任，正是華龍航空在安全和服務上持續投入、不斷創新的結果。

安全與服務兩翼齊飛

華龍航空將安全視為企業發展的根基，持續在安全文化的建設、安全管理體系的搭建以及安全技術的應用上投入大量資源。公司不僅是中國大陸首家獲得國際商務航空安全運行最高等級IS-BAO第三級別認證的企業，還持續通過兩次複審，並取得了十年長期安全運行認證，這一成就充分證明了其在安全管理方面的卓越表現和持續努力。

在服務方面，華龍航空堅持踐行伴隨戰略，致力於滿足公務航空客戶的高度個性化和定製化需求。緊跟客戶腳步，公司在全球範圍內建立了20多個基地，形成了覆蓋廣泛的服務網絡。同時，華龍航空可以提供飛機採購、託管、包機、地面保障、FBO運營、高端旅行定製等全方位服務，致力於為客戶打造天地一體化的一站式服務體驗。此外，華龍航空還取得了覆蓋全球主要地區的飛機運行牌照和豐富的機型維修資質，這些優勢使其能夠充分滿足客戶的不同需求，進一步提升了在公務航空領域的市場競爭力。

「數」「綠」融合 構築公務航空可持續未來

在展望未來時，華龍航空分享了對公務航空可持續未來的深刻思考：數字航空和綠色航空將成為未來發展的兩大核心。通過數字化手段，華龍航空成功構建了一套覆蓋飛機資產管理及安全運行全流程的數字化系統，大幅提高了運行效率和管理質量。同時，公司還積極邁向智能化發展的新階段，致力於通過智能化技術的引入進一步提升飛行的自主性和環境適應性，實現資源管理方面的革命性轉變，以適應未來公務航空市場的需求和挑戰。值得一提的是，通過持續在技術方面的投入和創新，華龍航空也是唯一一家被評為「國家高新技術企業」的公務機管理公司。

華龍航空積極應對航空業環境挑戰，確立「綠色航空」發展戰略，明確碳中和目標及路徑，於2022年成功實現中國首次碳中和公務機飛行，為公務航空業的綠色發展揭開全新篇章。在飛機運行中，華龍航空積極應用EFB與電子放行等措施降低燃油消耗，提升運營效率。同時，依託維修實力和飛機資產管理優勢，華龍航空參與循環經濟，拆解再流通退役飛機精密配件，降低碳排放並助力客戶飛機資產價值最大化。此外，華龍航空在新能源飛行器布局上亦走在行業前列，以先進綠色技術引領公務航空走向可持續未來。

華龍航空不僅致力於提供卓越服務，更以深遠的戰略眼光，積極推動行業向數智化和綠色化轉型。其創新性的實踐探索，不僅贏得了市場的廣泛認可和客戶的高度信賴，更為公務航空業的可持續發展注入了新活力與希望。

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SOURCE 華龍航空