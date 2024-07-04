徐曉亮出席中泰文化旅遊產業交流峰會並發表主旨演講：推動文旅產業創新，開拓中泰合作新機遇

香港2024年7月4日 /美通社/ -- 7月1日，由世界旅遊經濟研究中心主辦、全聯旅遊業商會與全聯女企業家商會協辦的「中泰文化旅遊產業交流峰會」在泰國曼谷舉行，超過200位來自中國內地、澳門特區和香港特區各界企業領袖組成的「中國商界領袖訪問泰國」外訪團赴泰參與，推動中泰兩國的文化旅遊合作，為兩國文旅行業的整體發展注入新動力。

峰會上，全國工商聯副主席、世界旅遊經濟研究中心主席、世界旅遊經濟論壇副主席兼秘書長何超瓊致開幕辭，泰國旅遊及體育部副部長查克拉蓬•唐蘇提坦、泰國文化部副部長普洛伊•塔尼庫及中國駐泰王國特命全權大使韓志強致歡迎辭。

復星國際聯席CEO、復星旅文董事長徐曉亮應邀出席本次論壇並發表主旨演講。徐曉亮表示：「作為全球化的家庭消費產業集團，復星希望發揮全球、本土化運營的優勢，促進中泰兩國文旅產業在消費者需求、產業理念與IP資源上互通，推動文旅產業創新，開拓中泰合作新機遇。」

論壇期間，徐曉亮與中泰文旅界相關領導及企業代表就如何促進中泰文旅合作，共同推動中泰旅遊經濟增長等話題進行了深度的溝通與洽談。

會議期間舉辦了「藉文化旅遊促進共同繁榮」「企業合作開發中泰文化旅遊的新機遇」高級別對話和主旨發言環節，國內外機構、企業家代表分別發言，交流中泰文化旅遊合作重要議題。

始於普吉，加大在泰佈局

中泰兩國長期互為重要旅遊目的地和客源國。2024年，自中泰互免持普通護照人員簽證協定正式生效以來，兩國遊客「雙向奔赴」全面走熱。官方數據顯示，今年一季度，泰國累計接待中國遊客176萬人次，中國重新成為泰國入境遊第一大客源國。今年3月，中國雲南西雙版納機場口岸泰國籍入境人數環比增長1183.87%。隨著明年中泰建交50周年的到來，兩國遊客互訪有望創下新的記錄。

復星與泰國的淵源始於旗下Club Med地中海俱樂部普吉島度假村。1985年，作為首個入駐普吉島的度假村品牌，Club Med普吉島度假村的揭幕開啟了普吉島旅遊發展的新時代，其不僅推動了曼谷到普吉島日飛航線的建立，也使得普吉島由此成為全球最受歡迎的海灘度假目的地之一。40年後的今天，Club Med普吉島度假村依然是東南亞最受歡迎的度假村之一，年平均入住率在75%以上，全年收入超過2500萬歐元。

對Club Med而言，泰國如今不僅僅是重要的旅遊目的地，也正成為主要的客源地。去年雪季，泰國遊客對Club Med日本北海道的度假村貢獻了超過300萬歐元的收入。隨著曼谷到麗江的直飛航班開通，泰國也成為中國桂林、麗江度假村的海外最大客源地。

徐曉亮介紹，復星旅文與泰國文旅業一直保持著密切的聯繫，並計劃擴大在泰國的佈局。去年以來，公司與多家泰國文旅界知名企業完成互訪，在IP的引進、運營等方面深度討論了雙方未來的合作可能。

攜手泰國，推動文旅創新

作為東南亞的明珠，泰國以文化多樣性和旅遊度假聞名世界。無論是國家品牌的打造，還是當地基礎設施的建設，泰國旅遊業都有諸多值得學習的地方。在主旨演講中，徐曉亮結合近年來中國新興的文旅發展趨勢，分享了復星旅文在城市度假、超級目的地、文旅商等細分賽道上的創新實踐，以及中泰文旅合作的廣闊前景。

城市度假

「中國市場與海外相比有兩個最大的不同：在度假習慣上，中國消費者出行頻率高、出遊半徑短；在地域特點上，中國不單幅員遼闊，而且城市之間特色各異，而中國的高鐵網絡將一個個稟賦不同的城市、城市群血脈相連，一兩個小時就能往返穿梭，因此『輕旅遊』『微度假』越來越便捷、普遍。」徐曉亮介紹道。

圍繞這一新興趨勢，復星旅文旗下Club Med發佈地中海•白日方舟（Club Med Urban Oasis）城市度假產品線，定位「城市一隅的活力方舟」，並於2023年下半年在南京和太倉開業兩家全新度假村。此外，Club Med於七年前推出聚焦3小時以內可達的城市近郊遊的地中海•鄰境（Club Med Joyview）產品線，目前在國內安吉、延慶、千島湖運營三家度假村。

今年6月，地中海•鄰境產品線最新落地成都黑龍灘。作為西南地區首家地中海•鄰境度假村，黑龍灘度假村在預售中取得了人民幣5000萬元GMV﹙商品交易總額﹚的佳績。「通過這些城市、城市群度假的產品線，我們希望為城市人群提供即刻出發，此時此地的度假體驗。」

超級目的地

提到三亞亞特蘭蒂斯，這是中國家喻戶曉的超級度假目的地。復星通過與全球知名IP管理公司柯茲納合作管理運營，推動三亞亞特蘭蒂斯業績不斷高升。度假區2023年全年客流量達608萬，營業額達人民幣16.8億元。

三亞亞特蘭蒂斯屢創佳績除了得益於水族館、水樂園等一整套海洋主題的沉浸式體驗，更源於度假區內娛樂、餐飲、商業、演藝等內容的持續豐富與升級。多年來，三亞亞特蘭蒂斯引入了中國美人魚公開賽、王者榮耀等多個知名IP，並創新打造了「粉色之夜」、超級暑假等大型活動，新體驗層出不窮，新活動接二連三，不斷刷新遊客體驗。隨著暑假的開始，今年的三亞亞特蘭蒂斯超級暑假也將盛大開啟，全新推出的冰淇淋嘉年華、山海奇遇水幕秀等精彩活動，將為廣大家庭帶來充滿驚喜和歡樂的假期體驗。

徐曉亮表示：「與此同時，復星正在三亞積極規劃超級地中海項目。泰國在文旅IP方面有著豐富的儲備，在演藝領域的專業水準處於世界頂尖，未來十分期待與更多泰國IP、活動在超級地中海項目中展開合作，共同打造世界級度假勝地。」

文旅商綜合體

商業在泰國的文旅產業中扮演著不可或缺的角色，泰國也是從1.0零售型商業走向2.0體驗型商業的引領者。通過將在地文化融入商業，運用科技手段，打造沉浸式體驗空間，是泰國商業給大眾的普遍印象。在中國，3萬方以上的Mall有6000多個，其中有大量資產有待好的內容去激活，市場空間十分廣闊。

「泰國文旅商領域的優秀案例，為復星在中國打造文旅商綜合體，提供了寶貴的借鑒思路，即以『流量+內容』作為核心抓手，優質內容主要依靠『文化+科技』輸出。」徐曉亮解釋道。

復星目前正在著力打造上海城市更新之作「大豫園片區」。項目集商業、住宅、時尚消費等不同業態於一體，定位為「極具東方生活美學魅力的全球時尚文化秀場」，一個中國時尚企業走向世界的主舞台，也是海外優秀的時尚品牌拓展中國市場的橋頭堡。在大豫園一期舉辦的今年第29屆豫園燈會，將非遺藝術燈彩和元宇宙、AR、數字人等新興技術充分融合，吸引無數遊客前來打卡，在社交媒體上，被譽為「中式浪漫天花板」。

同時，豫園燈會今年首次走出國門，去到了時尚和浪漫的法國巴黎。60架大型燈組和2000餘盞華燈，雙城輝映，既向法國民眾展示東方文化的獨特魅力，也為中法建交60周年、中法文旅年獻禮，為即將舉辦的巴黎奧運會送上祝福。高峰時期，巴黎風情園迎來了每小時4000人的超大流量，不得不啟動限流措施。最終，雙城燈會的全球傳播聲量達70億。

「這次巴黎燈會過後，復星也已收到多個國家的邀請，比如英國、葡萄牙、德國，都希望明年的蛇年燈會能去他們國家舉辦。這樣的成功，讓我們看到了對外輸出文化軟實力的重要性，以及通過文旅交流打通合作的無限可能。」

「站在中泰兩國建交50周年的關鍵節點，我們相信，雙方的合作機遇才剛剛開始。面向未來，一方面，我們期待能有機會將燈會帶到泰國，與泰國文化相互融合、共同綻放；另一方面，也希望能在中國看到更多來自泰國的優秀文化活動，讓中國人民能夠更加深入瞭解泰國文化的獨特魅力。」徐曉亮總結道。

SOURCE 復星