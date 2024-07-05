鄧白氏推出粵港澳大灣區跨境企業信用報告解決方案

通過提供可靠且合規的數據，推動粵港澳大灣區跨境信貸和借貸活動

香港2024年7月5日 /美通社/ -- 全球領先的商業决策數據與分析服務供應商鄧白氏今日宣佈推出粵港澳大灣區（下稱「大灣區」 ）企業信用報告 (China Business Credit Reports) 。此方案旨在提升對中國內地企業財務信息的覆蓋範圍、質量和一致性，協助本港銀行及其他金融機構更好地評估跨境借貸企業的信用風險，進而提升信用額度。

作為中國最具經濟活力的區域之一，大灣區在推動中國高質量經濟發展中扮演著重要角色。大灣區不僅是連接中國內地、香港特別行政區和澳門特別行政區的關鍵樞紐，同時亦是「一帶一路」倡議下通往國際市場的重要通道。推進大灣區跨境融資既是大灣區戰略議程的重要組成部分，也是一項促進大灣區跨境數據傳輸的措施，使銀行及金融機構在適當保障下共享金融信息。

借助中國企業信用報告輔助跨境信貸決策

鄧白氏的中國企業信用報告是一套包含各種企業數據的綜合性報告，為內地企業於大灣區內的融資申請提供信用參考。中國企業信用報告能縮小潛在貸款方在面對跨境企業融資中信息不對稱的問題， 幫助貸款方做出更明智的信貸決策並適當地管理信貸風險。這提高了貸款方提供融資的意願，並能改善中國內地企業的信用額度。

中國企業信用報告提供多維度的企業信息，協助金融機構全面了解在大灣區申請融資的關聯中國內地企業的狀況。鄧白氏所有數據和洞察均經過專利流程進行的質量保證，從數以千計的可靠來源收集、聚合、驗證和增強，碓保決策更加可靠。

鄧白氏此時推出中國企業信用報告恰逢香港金融管理局與中國人民銀行最近宣佈推動跨境徵信合作，便利企業跨境融資。此外，此解決方案也與《粵港澳大灣區 （內地、香港）個人信息跨境流動合作備忘錄》最近推出的便利措施相一致，旨在簡化大灣區內地城市之間的信息傳輸合規安排。

鄧白氏希望通過改善香港金融機構獲取信貸數據的能力，增加市場競爭力，並降低融資障礙，特別是對於那些因融資困難而面臨挑戰的小型和新興企業。

鄧白氏龐大的商業數據庫涵蓋全球數以億計的企業，提供全面的商業决策數據和分析洞察。中國內地的金融機構也可利用這些全球數據，對有關香港和海外企業作出信貸決策。

致力於增強大灣區內的商業連接

鄧白氏中國區總裁吳廣宇先生表示 ：「隨著大灣區互聯互通日益緊密，鄧白氏很榮幸能成為這一重要里程碑的一部分。作為在中國內地和香港特別行政區均有重大運營的企業徵信機構，我們希望通過提供跨境解決方案，幫助大灣區企業有效獲取所需的信貸和融資。鄧白氏作為大灣區發展的堅實支持者，我們希望這一舉措能夠促進商業活動，並為大灣區的經濟增長做出積極貢獻。」

近兩世紀的商業數據分析專業 賦能全球企業

鄧白氏擁有近兩個世紀的經驗， 作為商業數據領域的領導者，一直以來為全球客戶提供重要的商業洞察。 鄧白氏全球數據雲提供的解决方案和洞察分析可助力客戶提升盈收、降低成本、控制風險以及進行業務轉型。

鄧白氏分別於1981年和1994年進入香港特別行政區和中國內地市場。目前在上海、北京、深圳、長沙、海口和香港特別行政區設有辦事處。自2004年，鄧白氏獲香港銀行公會和存款公司公會委託，經營香港商業信貸資料庫 (CCRA)。自2017年起，鄧白氏成為中國內地首家持牌的外資企業徵信機構。因此，鄧白氏具有獨特的優勢，能夠憑藉其在大灣區及全球范圍內的深度數據覆蓋，協助金融機構做出明智的、以數據驅動的信貸和貸款決策。

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關於鄧白氏

鄧白氏是全球領先的商業決策數據和分析公司，協助世界各地的公司提升業務績效。鄧白氏全球數據雲提供的解决方案和洞察分析可助力客戶提升盈收、降低成本、控制風險以及進行業務轉型。自1841年以來，鄧白氏深受大規模公司的信賴 ，為他們管理風險和發掘商機。我們將全球數據與本地見解結合，幫助客戶做出更明智的決策。

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SOURCE Dun & Bradstreet Hong Kong