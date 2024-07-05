胡薇的下午茶：访「渡海三家」黄君璧之女黄湘詅

廈門2024年7月5日 /美通社/ -- 以下是來自香港商報的報道：

近日，《胡薇的下午茶》欄目走訪了著名國畫大家，與溥心畲 、張大千齊名的「渡海三家」之一黃君璧大師之女黃湘詅。

黃湘詅目前在香港開設了「白雲堂」藝術研究會，招收學員一同鑽研其父親的畫作。

而她本人也在其藝術道路中找到了方向，黃湘詅女士是水墨畫家，而其父黃君璧先生是國畫大家。 她幼時承歡膝下，後隨父學畫，在白雲堂度過了二十多年習畫歲月，自此開啓繼承與發揚白雲堂和中國畫的藝術生涯。

受到其父的影響以及童年的美好生活，使其在某日赴四川九寨溝出遊時，被大熊貓深深吸引。「我喜歡熊貓憨態可掬、與世無爭和悠然自得的狀態，這種狀態讓我想起自己的童年，和父親在一起的幸福、溫暖與被愛。不是因為熊貓是國寶，所以我畫它，而是我感覺它們和我是一家人，畫它們讓我無比快樂。」至此，開啟了黃湘詅的「熊貓之路」。

如今，黃湘詅女士在台灣、香港和深圳共有百餘名學生。萬丈高樓平地起。在教授學生畫畫時，她十分看重基礎練習，在她看來唯有扎實的功底才能慢慢生發出與藝術相關的概念、想法、眼光、風格、個性和內涵。

她表示，因自己出生台灣，與廈門一海之隔，希望有機會到福建廈門辦展，將很有意義。

黃湘詅，白雲堂藝術研究會會長、黃君璧文化藝術協會會長、中國美協會員、香港美協會員、香港各界文化促進會副主席、香港西泠學堂水墨畫名師，香港書畫文玩協會副會長。

SOURCE 香港商報