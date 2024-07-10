《學校教育和地區政策服務意見調查報告》提升公眾對國家安全認識

主要內容：

正本思行於本年第一二季向1482間學校及議員辦事處 (香港現時大約有471間中學,大約541間小學及470位區議員) 進行調查。結果顯示，約81%的受訪者認同建立社區與學校的「社校合作」模式，共享資源和知識，可提高學生掌握國安知識的能力，讓學生明白國安知識是與不同學科有互動關係，並且跟我們的日常生活息息相關，有效幫助推動國家安全教育。當中71%受訪者認為區議員是可以協助學校推動、改善國安教育設施及資源等問題；有68%的受訪者指區議員除了協助校園內國安教育設備的提升外，可在學校周邊配套設施及校園周邊環境安全問題方面提供幫助，讓學生在更安全的環境下成長和學習。正本思行認為，國家安全教育直接關係到國家穩定和人民福祉。增強公眾國家安全教育，乃需政府、學校、社區及企業等多方互動合作，並有效運用傳統和新媒體渠道，使國安教育深入民心，提高公眾的國家安全意識和參與度，一起為維護國家安全築牢根基。

就加強學校和社區有關國安教育的幾點建議：

1) 在學校教育中加強國安教育

定期開展國安專題教育週，不局限於全民國家安全教育日的宣傳

鼓勵學校國安教育小組和其他興趣小組合辦活動，培養學生的學習興趣

2) 充分利用社區平台

與社區團體等組織合作，開展國安知識講座和互動活動

結合社區居民的實際需求，製作簡單易懂的國安教育宣傳材料

3) 利用新媒體技術

充分發揮短視頻、直播等新媒體的優勢，製作生動、易懂及學生感興趣的國安教育題材

運用社交平台開展網絡互動，增強公眾的參與感

4) 發揮社會各行各業專家力量

由國安專家學者、社會翹楚走進社區及學校開展具啟發性的國安知識講座

支持社區組織開展針對性的國安教育巡禮活動

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