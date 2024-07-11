最高法院對機構權力的一記重拳，以及由此給企業帶來的不確定性

紐約傑里科2024年7月11日 /美通社/ -- 全球諮詢公司 J.S. Held 慶祝改革 50 周年之際，宣布推出反對意見：由 Kim Logue 和 John Peiserich 撰寫的《公司在最高法院判決後面臨監管的不確定性》(Companies Face Regulatory Uncertainties in Wake of SCOTUS Decisions) 一文反映了美國最高法院最近的判決：Loper Bright Enterprises 訴 Raimondo 案和 Corner Post 訴聯邦儲備系統理事會案及其對企業和聯邦監管計劃的潛在影響。

在Loper Bright Enterprises 訴 Raimondo 案中，法院推翻了 40 年的先例，認為「雪佛龍遵從原則」 (Chevron Deference) 不符合《行政程序法》(APA)。當國會通過不明確的立法時，此判決取消了聯邦機構在解釋和適用聯邦法律時所享有的優先權，這可能導致現有監管計劃面臨更多挑戰。

「 Loper 判決，代表了司法機構和行政部門之間權力平衡的重大變化，」J.S. 副主席 Kim Logue 表示：「企業應該意識到訴訟增加的潛在性，以及是否需要重新評估其監管合規戰略。」

繼 Loper 案判決之後，法院在 Corner Post 訴聯邦儲備系統理事會案中又一次打擊了機構權威，認為提起訴訟的時間始於法規首次影響企業之時，而非法規通過之時。這項決定，擴大了企業挑戰行政法規的時間範圍。

J.S. Held 執行副主席兼環境、健康與安全實務負責人 John Peiserich, Esq. 指出：「Corner Post 決定與 Loper 合作，為企業創造新環境，以挑戰可能已沿用多年的法規。公司應評估其監管風險，並考慮這些決定對其營運的潛在影響。」

Loper 和 Corner Post 的判決對企業有關鍵影響：

減少程序限制，以挑戰機構解釋和應用聯邦法律的方式

加劇了對現有機構法規有效性的不確定性

強調有必要就重要問題教育立法者，要求國會在聯邦法規中提供更清晰、更具體的規定

隨著企業在不斷演變的監管環境中，J.S. Held 的專家團隊，包括前行業領導人、政府官員和執業律師，準備提供所需的戰略諮詢和支援以減輕風險，並在不確定性中把握機遇。

「最高法院取消『雪佛龍遵從原則』的決定，可能會破壞傳統和可再生能源價值鏈，可能會延遲項目批准，並創造較為難以預測的投資環境，可能會對能源基礎設施和技術的創新、開發和部署構成阻礙，「J.S. Held 公司 ESG 和 EHS Digital Solutions 集團的可持續發展副總裁，兼美國能源部 (DOE) 能源公平委員會顧問 Andrea Korney 表示。

美國專利及商標局 (USPTO) 前首席經濟學家 Alan Marco 博士指出判決的影響：「監管和法律上的不確定性會對有形資產和無形資產的價值產生重大影響，並使商業交易變得複雜。了解法規不確定性如何影響特定業務的最佳方法，是透過可靠的資料和分析。不幸的是，這一切需要時間。」Marco 博士繼續說：「與此同時，在多個監管環境中看到多個行業的法規變化的專家，其經驗無可取替。公司可以從經驗豐富的專業人士的指導中受益，例如法律從業人員和前聯邦機構員工，他們對監管環境具有獨特的見解，並可以幫助提供有助作出關鍵決策的資訊。」

閱讀完整文章：https://www.jsheld.com/insights/articles/crosscurrents-companies-face-regulatory-uncertainties-in-wake-of-scotus-decisions.

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備註：文中引用的 Andrea Korney 和 Alan Marco 博士的觀點僅代表作者本人，不代表任何聯邦機構的觀點。

J.S. Held 簡介

J.S. Held 是一間全球諮詢公司，結合技術、科學、金融和戰略專業知識，為希望實現價值並降低風險的客戶提供建議。我們的專家是面臨亟須處理危機企業的可信顧問。他們開誠佈公，具備久經考驗的經驗，善於提煉極具洞察力的分析並深諳有形與無形資產。本公司提供全面服務、產品和數據的套裝，協助客戶應付複雜、有爭議兼通常是災難的情況。

我們的專家超過 1,500 名，服務遍及六大洲的機構。當中包括 81% 的全球 200 強律師事務所、70% 的福布斯 20 強保險公司（85% 的 NAIC 50 強財產及意外保險公司）以及 65% 的財富 100 強公司。

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