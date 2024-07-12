新華絲路：上海時裝周引領全球時尚潮流，展現具有國際影響力的東方美學

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新華絲路

12 7月, 2024, 09:29 CST

北京2024年7月12日 /美通社/ -- 7月6日，《全球時尚產業指數‧時裝周活力指數報告（2023）》（簡稱《報告》）在上海正式發布。《報告》顯示，2023年，上海時裝周在全球八大時裝周中排名第五，引領全球時尚產業潮流，向全世界展示具有國際影響力的東方美學。

2023年，巴黎時裝周和米蘭時裝周仍以較大優勢領先，分列第一和第二位，紐約時裝周和倫敦時裝周緊隨其後。《報告》稱，上海時裝周和中國國際時裝周保持追趕態勢，東京時裝周和首爾時裝周排名居後。

圖為新華社上海分社黨組書記、中國經濟信息社上海總部黨委書記姜微（左三），上海市商務委員會副主任、一級巡視員劉敏（右二），東方國際集團黨委書記、董事長童繼生（左二），東方國際集團黨委副書記、總裁季勝君（右一），上海市徐匯區委常委、副區長俞林偉（左一），共同發布全球時尚產業指數·時裝周活力指數（2023）
圖為新華社上海分社黨組書記、中國經濟信息社上海總部黨委書記姜微（左三），上海市商務委員會副主任、一級巡視員劉敏（右二），東方國際集團黨委書記、董事長童繼生（左二），東方國際集團黨委副書記、總裁季勝君（右一），上海市徐匯區委常委、副區長俞林偉（左一），共同發布全球時尚產業指數·時裝周活力指數（2023）

統計數據顯示，2023年，參加上海時裝周和中國國際時裝周的品牌數量同比分別增長了36.6%和61.4%，展現了中國新生代設計師的吸引力。

在網絡媒體、網絡搜索和社交媒體渠道三項指標中，上海時裝周分別排名第四、第四和第三。借助短視頻平台和社交媒體，上海時裝周的線上直播間為設計師提供了廣闊的展示平台。

2023年，在八大時裝周中，上海時裝周、中國國際時裝周、巴黎時裝周的設計師數量最多，佔比分別為38.2%、20.6%、19.0%，遠超其他時裝周。

在品牌發展歷程和消費群體審美偏好的發展趨勢下，中國湧現出一大批獨立設計師品牌，未來將有越來越多的設計師選擇自主創業。

《報告》顯示，隨著人工智能生成內容(AIGC)在全球的興起，這項技術已被廣泛應用於時裝產業的新品發布、產品設計和推廣活動。

《報告》建議上海打造面向大眾的快閃店、創意工坊等多元化的時尚互動體驗活動，推出更多優質的產品和服務。

自2018年以來，新華社中國經濟信息社多次發布《全球時尚產業指數•時裝周活力指數》，從要素聚集、媒體傳播、行業影響三個維度構築評價體系，對全球八大樣本時裝周的活力價值進行量化評估。

原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/341067.html

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