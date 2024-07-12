新華絲路：上海時裝周引領全球時尚潮流，展現具有國際影響力的東方美學

統計數據顯示，2023年，參加上海時裝周和中國國際時裝周的品牌數量同比分別增長了36.6%和61.4%，展現了中國新生代設計師的吸引力。

在網絡媒體、網絡搜索和社交媒體渠道三項指標中，上海時裝周分別排名第四、第四和第三。借助短視頻平台和社交媒體，上海時裝周的線上直播間為設計師提供了廣闊的展示平台。

2023年，在八大時裝周中，上海時裝周、中國國際時裝周、巴黎時裝周的設計師數量最多，佔比分別為38.2%、20.6%、19.0%，遠超其他時裝周。

在品牌發展歷程和消費群體審美偏好的發展趨勢下，中國湧現出一大批獨立設計師品牌，未來將有越來越多的設計師選擇自主創業。

《報告》顯示，隨著人工智能生成內容(AIGC)在全球的興起，這項技術已被廣泛應用於時裝產業的新品發布、產品設計和推廣活動。

《報告》建議上海打造面向大眾的快閃店、創意工坊等多元化的時尚互動體驗活動，推出更多優質的產品和服務。

自2018年以來，新華社中國經濟信息社多次發布《全球時尚產業指數•時裝周活力指數》，從要素聚集、媒體傳播、行業影響三個維度構築評價體系，對全球八大樣本時裝周的活力價值進行量化評估。

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SOURCE 新華絲路