會安南岸新世界海灘度假酒店將舉辦越南國際風箏節，五彩風箏點亮天空！

預計將有10,000名遊客前來參觀，他們可以體驗一系列的活動，包括來自12個國家和地區的團隊帶來的引人入勝的風箏表演。這些國家和地區包括中國內地、香港、臺灣、韓國、日本、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞、澳洲、印度以及越南。

風箏節將以各式各樣的風箏和五彩繽紛的展示區為特色，定會吸引各個年齡段的觀眾。風箏節的主要看點包括7月26日、27日和28日舉行的精彩LED風箏放飛活動，照亮夜空，以及7月27日舉辦的音樂之夜，屆時將有才華橫溢的青年表演者獻藝。此外，遊客還可以參加風箏製作工坊、品嘗各種國際美食、觀看令人著迷的魔術表演、體驗獨特的火舞表演、在照相亭留下美好回憶，以及參與其他各種娛樂活動。

預訂「住宿+風箏」套餐的客人將獲得價值25萬越南盾的餐飲券，並可無限次免費進入風箏節區域，觀看精彩的表演和品嘗美食。對於非酒店客人，只要註冊Hoiana Premium Rewards或購買餐飲券，即可免費進入風箏節區域。

會安南岸新世界海灘度假酒店坐落在一片長達4公里的沙灘上，是家庭度假的理想目的地。賓客可以在這裡嘗試皮划艇和槳板運動，享受占地3,000平方米的兒童俱樂部Play帶來的無限樂趣，以及在會安南岸新世界酒店的兒童迷你水上樂園盡情玩耍。此外，還可在被譽為亞洲最佳球場的會安南岸高爾夫球俱樂部揮杆。超過20間餐廳為您提供難忘的美食體驗，而亚洲最大的海滩俱乐部NOX海灘俱樂部則是全家人放鬆身心的絕佳選擇。

國際風箏節只是會安南岸今夏舉辦的眾多活動之一。此外，還將舉辦有國際拳王參加的拳擊比賽，以及2024年歐洲杯和奧運會的所有決賽階段活動！

欲瞭解有關會安南岸的更多信息，請瀏覽www.hoiana.com。

新世界酒店及度假村簡介

新世界®酒店及度假村隸屬於瑰麗酒店集團，該集團是全球領先的生活方式和酒店管理集團之一。新世界酒店及度假村由高檔酒店和度假村組成，聚焦大中華區和亞洲其他地區的門戶城市和度假勝地。每家酒店都致力於透過美食、設計和社區，為現代休閒旅客和當地居民提供現代、純正的亞洲住宿體驗。品牌旗下酒店將可持續理念融入酒店的運營中，積極踐行集團企業社會責任，致力為社會帶來正面影響。新世界酒店及度假村管理的15間酒店分別位於中國、菲律賓及越南， 提供逾300間客房與完善的設施和服務，包括餐飲、商務服務、多元會議設施、行政樓層聚賢薈及休閒活動選擇。 詳情請瀏覽：newworldhotels.com

NOX海灘俱樂部是越南中部最大、最壯觀的綜合性體驗目的地，占地5,000平方米，坐擁青翠的草坪、椰林和優質的海濱。NOX設有一個大型自由式游泳池、小木屋、四間餐廳、兩間酒吧、一個零售空間等。它還為主題活動和海灘派對等眾多娛樂活動提供了舞臺。

作為一個價值40億美元的開發項目，会安南岸將提升越南高端旅遊業的新標準，同時為廣南省帶來機遇，促进当地經濟的发展。

SOURCE Hoiana Resort & Golf