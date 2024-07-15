雅仕維傳媒獲授九條深圳地鐵綫路之媒體資源獨家專營權

香港2024年7月15日 /美通社/ -- 策略重心定於大交通廣告媒體經營，包括機場、地鐵及高鐵的優秀戶外媒體公司雅仕維傳媒集團有限公司（「雅仕維傳媒」或「集團」；股份代號：1993.HK）欣然宣佈，集團獲深圳各地鐵綫路營運單位，授予獨家專營權以使用及營運，深圳地鐵3號綫、4號線、6號綫、6號綫支綫、10號綫、12號綫、13號綫、14號綫及16號綫的廣告媒體資源，年期由兩年至五年半不等，並附有額外重續的選項。

深圳地鐵是深圳市公共交通的骨幹，日均客流量超過799萬人次，佔深圳市公共交通客流量超過70%。集團獲授媒體資源獨家專營權的9條線路，覆蓋羅湖、福田、南山、寶安、光明、龍華、龍崗、坪山各區，並連接福田、深圳灣兩個港深口岸，及直達福田、深圳北及深圳坪山三個高鐵站以及平湖鐵路站。在如此廣泛覆蓋的資源上，集團將繼續打造優質鐵路媒體，以多元形式，踐行雅仕維的「大交通，多媒體，全場景」的廣告解決方案，優化客戶投放選擇，豐富旅客的出行體驗。

雅仕維創辦人、主席兼執行董事林德興先生表示：「我們非常榮幸能得到深圳各地鐵綫路營運單位的信任，這不僅再次印證集團於深圳深耕的市場口碑及豐碩成果，亦標誌著我們於粵港澳大灣區的深入服務邁入到一個全新階段。雅仕維以堅定不移地滿足市場的多樣需求而聞名。憑藉我們對大型交通廣告媒體的深入理解及敏銳的市場洞察，我們將繼續以成熟的合作模式，為面向深圳城市蓬勃的出行人群的廣告商、品牌、客戶提供無與倫比的廣告體驗，並以最尖端、最先進的數碼化創新廣告解決方案，為城市增添色彩和活力。」

集團多年來匠心構建粵港澳大灣區交通樞紐的業務藍圖，務求全面把握國家區域發展戰略所帶來之廣闊機遇，亦已形成覆蓋陸空之媒體網絡。除深圳地鐵外，客戶及其品牌可以於集團香港優越地段的多個大型戶外廣告牌，高速鐵路香港西九龍站、香港九巴巴士候車亭、港珠澳大橋（珠海口岸）、珠海金灣機場等獨家媒體資源，及拱北、青茂、橫琴三個口岸的媒體資源，與大灣區廣大旅客接觸。是次協議簽訂，將連同集團在全國以至亞洲的新加坡等近40個城市的機場，地鐵，高鐵等多個獨家媒體資源，締造龐大協同效應，在讓客戶及品牌聯通多個新興市場的同時，鞏固集團於大中華區以至亞洲之領導地位。

關於雅仕維傳媒集團有限公司（股份代號： 1993.HK ）

雅仕維傳媒於1993年成立，是一家大中華地區的戶外媒體公司，策略重心定於大交通廣告媒體經營，包括機場、地鐵及高鐵。集團現時的業務網絡覆蓋大中華地區接近40個城市，包括於27個機場提供廣告媒體資源服務（24個獨家經營機場）；於國內及新加坡湯申－東海岸地鐵綫（TEL）共15條地鐵綫路，及高速鐵路香港西九龍站、中老鐵路（玉磨段）等17個高鐵及鐵路站提供獨家廣告媒體資源服務。此外，集團亦擁有港珠澳大橋（珠海口岸）、香港九巴巴士候車亭的廣告媒體獨家經營權。近年，集團亦積極與Google、Magnite、Hivestack和The Trade Desk 等多個廣告技術合作夥伴進行程序化廣告交易。

雅仕維傳媒一直不遺餘力履行企業社會責任，其在環保方面的努力獲得官方肯定，榮獲「香港環境卓越大獎」及「香港綠色機構」的榮譽，並被評爲「商界展關懷」機構。

媒體聯系：Wendie Yu，[email protected]

SOURCE 雅仕維傳媒集團