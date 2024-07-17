深圳美高梅酒店盛大開業，打造濱海度假新秀場

深圳美高梅酒店坐落於深圳著名的海濱休閒瑰寶——小梅沙，緊跟深圳特發集團構建國際都市親海度假區的宏偉藍圖，雙方攜手共創了一個融合極致娛樂體驗、深邃海洋文化探索與沉浸式消費場景於一體的創新空間。這裡，不僅是逃離塵囂、親近自然的理想之地，更是引領潮流、激發靈感的生活方式新地標，為每一位賓客開啟一場關於活力、探索與享受的非凡旅程。

在設計上，深圳美高梅酒店匠心獨運，以「金獅踏浪、海境花園」為設計理念，由著名的CCD 香港鄭中設計事務所精心打造。該設計巧妙地將深圳獨特的海洋文化元素融入其中，運用 S 型曲線這一靈感源自浩瀚海洋波瀾壯闊的形態，生動再現了海浪翻湧的壯麗景象。酒店的每間客房都擁有得天獨厚的景觀視野，讓賓客盡情欣賞小梅沙海灣那令人心曠神怡的絕美海景，盡享自然與建築和諧共生的美妙體驗。此外，酒店的建築設計採用自由流線型，與大堂內流動變幻的動態光影效果相得益彰，不僅深刻詮釋了海洋的浪漫，還巧妙融合了現代設計的極致優雅，營造出一種令人過目難忘、心馳神往的獨特氛圍。

深圳美高梅酒店精心呈獻321間現代雅致的全海景客房及套房，空間佈局從寬敞的50平方米豪華海景客房起步，直至奢華非凡的390平方米總統套房，共涵蓋15種房型供選擇。每間客房均設計簡約而不失奢華，讓賓客在都市的喧囂中尋覓到一片靜謐的山海天地。房間設計巧妙，確保每位入住賓客都能沉浸在山海之中，體驗面朝大海、枕風而眠的親海時光。

不論是匯聚全球美食的歡宴全日餐廳，還是專注於粵菜與潮州菜精髓的品聚嘉府中餐廳，亦或是洋溢著地中海風情的特色餐廳和池畔燒烤餐廳，每一道佳餚均經過嚴格選材與匠心烹飪，力求為賓客帶來超越味蕾想像的烹飪藝術。此外，時尚設計的大堂吧與全海景親海屋頂星空酒吧，進一步為濱海度假增添了幾分不可多得的浪漫情調。

娛樂是美高梅強有力的品牌基因，深圳美高梅酒店秉承這一精神，引入了源自拉斯維加斯的「M秀」，為賓客呈現了一場融合馬戲奇觀、互動快閃、逗趣小丑及炫酷火舞等元素的視覺盛宴，讓每一位觀眾都能沉浸於非凡的娛樂體驗之中。同時，酒店深諳親子之樂，特別設立了「小獅子俱樂部」，提供全方位的兒童托管服務，搭配戶外親子樂園、空中親子樂園、戶外泳池及恆溫泳池等豐富設施，為親子家庭提供了多樣趣味互動選擇。

針對商務洽談與社交盛宴，酒店還配備了面積1,056平方米、層高8.8米無柱式美高梅大宴會廳，以及貝加爾湖、波塞冬等多功能廳，宴會會議設施均配備全景落地窗，將自然光線巧妙引入，帶來沉浸式全海景享受的同時，滿足多元化派對、時尚及商業活動、小型定制婚禮等多樣化需求，更以其卓越的靈活性與奢華氛圍，確保每一場活動都能成為難忘的記憶篇章。

小梅沙攜手美高梅，共築國際都市親海度假區

作為深圳東部旅遊金三角的核心區域，小梅沙不僅是自然風光的瑰寶，更是城市濱海休閒生活理想的實踐地。特發集團憑借其強大的資源整合能力和前瞻性的戰略規劃，斥資超150億元人民幣將小梅沙項目打造成為集旅遊、居住、商業於一體的綜合性濱海旅遊度假區，旨在為全球遊客提供無與倫比的濱海度假體驗。

深圳美高梅酒店的入駐，無疑為小梅沙項目注入了新的活力與高端奢華格調。小梅沙這一被譽為「東方夏威夷」的國際都市親海度假區，正以前瞻性的國際化視野，引領深圳乃至粵港澳大灣區的休閒旅遊新風尚。

開業盛典展望國際級濱海生活藍圖

開業慶典當天，酒店以一系列精彩紛呈的活動迎接四方賓客。釣魚台美高梅酒店集團總裁周鋒表示：「小梅沙作為深圳歷史悠久的海濱休閒勝地，在深圳特發集團的戰略引領下，正逐步轉型為世界級濱海休閒小鎮。我們深感榮幸能成為這一轉型過程中的重要一員，共同將小梅沙打造成活力娛樂、海洋文化與場景式商業的完美綜合體，在這片熱土上實現宏偉藍圖。」

深圳美高梅酒店群總經理李光鵬表示：「隨著深圳美高梅酒店的正式開業，我們將融合深圳的城市魅力與美高梅的品牌精髓，為賓客帶來前所未有的度假體驗。酒店將成為一個集藝術、玩樂、美食與驚奇於一體的樂享中心，為追求高品質生活與精彩體驗的賓客提供超越期待的活力娛樂盛宴。」

特發集團小梅沙董事長郭建在致辭中展望了小梅沙度假村的輝煌未來，同時盛讚釣魚台美高梅酒店集團，這一融匯東西方文化精髓的高端酒店管理典範，與小梅沙項目定位完美契合。他表示：「通過雙方的緊密合作，深圳美高梅酒店將成為深圳乃至粵港澳大灣區的文化娛樂新地標，讓國際級的濱海生活方式觸手可及。」

深圳美高梅酒店的盛大開業，不僅是釣魚台美高梅酒店集團深化中國市場佈局的重要里程碑，更是對深圳這座經濟特區活力與創新的致敬。酒店以其獨特的品牌理念，為深圳增添了一抹亮麗的國際色彩，進一步激活了城市的多元化魅力和深厚的文化底蘊。

關於釣魚台美高梅酒店集團

2007 年，釣魚台國賓館攜手美國美高梅國際酒店集團合資成立釣魚台美高梅酒店集團，這一高端酒店管理平台致力於以別具一格的高端酒店、府邸、購物和娛悅體驗，傳頌釣魚台與美高梅珠聯璧合的款客之道。集團以「融•和」為信條，秉持「融合中西精彩，創新旅居生活」的使命，志在成為全球領先的旅居服務集團。

集團開發及運營有六個酒店品牌，分別是釣魚台、寶麗嘉、美高梅、美高梅美幻、美高梅美薈、美高梅麥思精選，同時開展品牌住宅業務。目前已開業的酒店包括居於亞龍灣中心位置的三亞美高梅度假酒店（2011 年開業）、坐落在 300 年歷史寬窄巷子中的成都釣魚台精品酒店（2014 年開業）、坐擁外灘兩岸無敵景觀的上海蘇寧寶麗嘉酒店（2018 年開業）、方山腳下的南京魯能美高梅美薈酒店（2021 年開業）、徐匯濱江地標上海西岸美高梅酒店（2023 年開業）、位於金家嶺金融區的青島釣魚台酒店及青島美高梅酒店（2023 年開業），坐落於小梅沙濱海度假區的深圳美高梅酒店（2024 年開業），並將在深圳、珠海、陵水、武漢等地陸續開業多家酒店。品牌住宅系列已入駐北京、海口、三亞等多個門戶城市。

關於深圳特發集團

特發集團創辦於1981年，是深圳市最早的國有大型綜合性企業集團，先後推動了鹽田港集團、南油集團、南山集團等一批特區早期大型集團公司的創立，孕育或培植了深深房、萬科、深華源、深國商、特發信息、特力、特發服務7家上市公司。

43年來，特發先後經歷了多元擴張的蓬勃期、化解危機的艱辛期、收縮做實的蟄伏期，如今進入深化改革、轉型升級、跨越發展的再創偉業新時期，形成了以新一代電子信息技術產業投資運營、珠寶與文旅時尚產業投資運營、房地產開發經營與物業管理為核心的多元化產業體系。

SOURCE 深圳美高梅酒店