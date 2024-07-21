香港導盲犬服務中心第六屆高爾夫球慈善賽

主禮嘉賓高永文醫生, GBS, JP 表示：「中心運用他們的經驗及專業知識開拓友伴犬服務，與不同受惠對象互動，受惠對象獲得陪伴和情感支持，提高身心健康。今年口號為老幼同行，照亮人生，份外有意義，因此必定抽空前來支持。」

友伴犬友善馴良 善心藝人呼籲大眾捐款

活動更得到眾多善心藝人的支持，包括黎諾懿、鄧梓峰、黃婧靈（波波）、明星高爾夫球隊一眾藝人包括陳展鵬、單文柔、林漪娸等，一眾貴賓與友伴犬合照及上場開球，為一整天的賽事揭開序幕。

關愛大使黎諾懿表示：「作為中心的關愛大使，對於過往中心致力培訓導盲犬本地化，一直十分支持。現時更非常樂於看見中心為導盲犬找廣闊的出路，將他們訓練成友伴犬協助更多受惠人士例如用於老人服務，呼籲大眾鼎力捐款支持」

友伴犬有着新的重要性和意義。許多人在從寵物的陪伴中尋求安慰，讓他們感到有能力重新控制自己的生活。友伴犬計劃也可以拯救被遺棄的狗隻，將它們訓練成有愛心的陪伴犬。

友伴犬也被稱為情感支持犬。它們對患有焦慮和抑鬱症的人特別有幫助。通常，醫生會為患有焦慮症且日常生活有困難的患者推薦友伴犬。友伴犬可以通過給主人一種獨立感和一些不受疾病困擾的自由，幫助提高主人的生活質素。

SOURCE 香港導盲犬服務中心