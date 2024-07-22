東京晴空塔運營商官網開設特別網頁「東京晴空塔之夜」

- 該網頁介紹了如何欣賞東京晴空塔的夜景

東京2024年7月22日 /美通社/ -- 世界最高的自立式電波塔——東京晴空塔——的運營商東武塔晴空塔股份有限公司於2024年7月2日（週二）在東京晴空塔官方網站上開設了「東京晴空塔之夜」(A Night at TOKYO SKYTREE)特別網頁，用日語、英語、簡體中文、繁體中文和韓文這五種語言介紹了如何欣賞夜色下的東京晴空塔。

特別網頁「東京晴空塔之夜」

https://www.tokyo-skytree.jp/en/enjoy/nightexperience/（英語）

https://www.tokyo-skytree.jp/cn_s/enjoy/nightexperience/（簡體中文）

https://www.tokyo-skytree.jp/cn_t/enjoy/nightexperience/（繁體中文）

https://www.tokyo-skytree.jp/kr/enjoy/nightexperience/（韓文）

該網頁採用專門從東京晴空塔拍攝的夜景照片，展示了只有從東京晴空塔上才能360度全景欣賞到的東京和整個關東地區的美麗夜景。此外，還介紹了在東京晴空塔欣賞夜景的方法，例如在晴空塔珈琲店、空中餐廳634、晴空塔圓周大屏和塔內其他設施度過美好時光。

從東京晴空塔拍攝的夜景照片：https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M108036/202407103416/_prw_PI6fl_EEBI28AH.jpg

東武塔晴空塔股份有限公司希望來到入境遊客能夠前往東京晴空塔，欣賞只有在這裡才能看到的獨特夜景。

關於東京晴空塔

東京晴空塔是世界最高的自立式電波塔。它有兩個觀景台，分別是天望甲板（Tembo Deck，350米高）和天望回廊（Tembo Galleria，450米高），可將東京的壯觀景色盡收眼底。

每當夜幕降臨，東京晴空塔就會亮起三種絢麗多彩的燈光：用淡藍色表現「粹」(Iki)、以江戶紫為特徵的「雅」(Miyabi)和吉祥橘色的「幟」(Nobori)。在季節性活動和其他活動中，還可以看到特殊的亮燈圖案。

欲瞭解更多信息，請訪問東京晴空塔官網：https://www.tokyo-skytree.jp/en/。

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SOURCE 東武塔晴空塔股份有限公司