中國聯通連續九年獲評選為「亞洲最受尊崇電信企業」

22 7月, 2024, 17:00 CST
香港2024年7月22日 /美通社/ -- 中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司 (「中國聯通」或「公司」) (香港聯交所編號：0762) 宣布在《機構投資者》（Institutional Investor）舉辦的2024年亞洲區最佳公司管理團隊評選中獲基金經理及分析師連續九年評選為「亞洲最受尊崇電信企業」。《機構投資者》為投資界的權威媒體，其編制的基準研究及評選一直備受尊崇。此外，公司還榮獲多個亞洲最佳獎項，包括「亞洲電信業最佳首席執行官」、「亞洲電信業最佳首席財務官」、「亞洲電信業最佳投資者關係計劃」以及「亞洲電信業最佳投資者關係專員」。
中國聯通能夠獲取上述殊榮，凸顯了專業投資者和投資分析師對中國聯通在完善公司治理體系、強化企業社會責任、以及在數字化轉型浪潮中引領科技創新方面的高度讚譽，並認同中國聯通在企業戰略規劃、ESG管治、風險管控、信息披露和投資者溝通等領域已達到亞太區內的領先水平。公司衷心感謝資本市場和廣大股東長期以來對公司的支持和信任。
中國聯通堅持高質量發展，紮實推進戰略體系持續深化落地，積極統籌當期經營和長遠發展，着力兼顧規模增長和價值提升，全力擔當網絡強國、數字中國建設主責，聚焦聯網通信和算網數智兩大主業。中國聯通積極擁抱中國式現代化與新一代數字革命浪潮同頻共振帶來的戰略機遇，全面夯實市場之基、能力之基、管理之基，發揮聯通獨特優勢，以更大力度推進技術創新、產品創新、模式創新和制度創新，暢通各類要素循環，推進內外部高水平開放與合作，加快建設成為具有全球競爭力的世界一流科技服務企業。與此同時，公司一直重視投資者關係，持續與資本市場保持對話，致力於為分析師和投資者提供專業、準確和及時的信息，構建透明、互信的溝通橋樑。
《機構投資者》舉辦的2024年亞洲區最佳公司管理團隊評選以全球近5,900位投資專才為訪問對象。《機構投資者》邀請投資者及分析師從其研究覆蓋的亞洲企業當中，選出最受尊崇企業，並根據多項投資者關係及企業管治準則來評價此等企業。2024年，共有1,669家來自18個不同行業的企業獲提名。
SOURCE 中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司
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