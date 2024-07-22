中國聯通連續九年獲評選為「亞洲最受尊崇電信企業」

香港2024年7月22日 /美通社/ -- 中國聯合網絡通信（香港）股份有限公司 (「中國聯通」或「公司」) (香港聯交所編號：0762) 宣布在《機構投資者》（Institutional Investor）舉辦的2024年亞洲區最佳公司管理團隊評選中獲基金經理及分析師連續九年評選為「亞洲最受尊崇電信企業」。《機構投資者》為投資界的權威媒體，其編制的基準研究及評選一直備受尊崇。此外，公司還榮獲多個亞洲最佳獎項，包括「亞洲電信業最佳首席執行官」、「亞洲電信業最佳首席財務官」、「亞洲電信業最佳投資者關係計劃」以及「亞洲電信業最佳投資者關係專員」。

中國聯通能夠獲取上述殊榮，凸顯了專業投資者和投資分析師對中國聯通在完善公司治理體系、強化企業社會責任、以及在數字化轉型浪潮中引領科技創新方面的高度讚譽，並認同中國聯通在企業戰略規劃、ESG管治、風險管控、信息披露和投資者溝通等領域已達到亞太區內的領先水平。公司衷心感謝資本市場和廣大股東長期以來對公司的支持和信任。