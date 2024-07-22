新研究發現五成香港消費者曾因品牌不重視可持續發展，而停止或減少購買

香港2024年7月22日 /美通社/ -- 《香港可持續消費調查 2024》發現49%受訪者曾因品牌不重視可持續發展，而停止或減少購買。該調查旨在研究香港消費者在可持續發展方面的消費行為，追蹤可持續消費的市場趨勢。

本研究項目由傳訊機構 Echo Asia ，和獲國際共益企業（B Corporation®）認證的可持續發展顧問公司 PIE Strategy 合作進行。本研究幸獲香港中文大學商學院副院長古紀達博士（Dr. Fred Ku）擔任榮譽顧問，為研究方法及問題設計提供建議。作為一所獨立研究機構，PIE Strategy透過網上問卷形式，訪問了1,199名香港消費者，逾八成受訪者介乎18-49歲，主要涵蓋Z世代（Gen Z）及千禧世代（Millennials）消費者。

只有少數付出一成以上額外費用

研究發現，僅3% 受訪者認為，品牌的可持續發展資訊與消費者完全無關。近七成消費者認為，在品質和價錢相若的前提下，會傾向選擇具備可持續發展元素的產品；亦有受訪者表示對支持可持續發展的品牌更有信心（33%），及避免購買可持續發展表現較差的產品（31%）。

近八成受訪者（78%）曾為了選購更可持續的產品或服務，而付出更多費用。大部份受訪者 （65%）曾支付少於額外10%的費用，只有13%受訪者表示平均而言會支付10%以上。數據亦反映，70%消費者認為可持續產品給予消費者較昂貴的印象，是減低消費意慾的主因，其次的印象是可持續產品選擇較少，以及會誇大或失實宣傳其可持續發展表現。

過半數認為喜愛的品牌在可持續發展方面的工作不足

受訪者評價自己喜愛的品牌時，57%認為其喜愛品牌在可持續發展方面的工作不足；85%受訪者有興趣了解更多關於該品牌在可持續方面的承諾和計劃。有近半數（49%）受訪者曾因品牌不重視可持續發展，而停止或減少購買。現時消費者主要透過社交媒體獲取品牌的可持續資訊 （80%），亦有過半數透過產品包裝了解相關資訊。

可持續產品的定義甚廣，從受訪者的角度而言，產品對環境的影響是他們的主要考慮。節能減碳被認為是最重要的因素（43%），與使用環保再生物料、減少廢棄物及可持續包裝的重要程度相約。除此以外，有25%受訪者強調善待與尊重員工的重要。29歲或以下消費者當中，約四成人在選擇可持續產品或服務時，注重產品是否節能減碳、使用環保再生物料及可持續包裝。

近八成受訪者（77%）認同，作為消費者能通過選購可持續產品及服務，貢獻環境及社會發展。然而，只有41%的受訪者選擇產品時會留意可持續發展元素、至少每月一次使用可持續品牌的產品或服務，以及願意為更可持續的產品或服務而付出更多費用。阻礙培養可持續消費習慣的主因，是缺乏價格適宜的產品選擇（69%）；另外亦有四成受訪者反映產品款式選擇有限，及缺乏認識可持續品牌的渠道。

忽視可持續發展會損害品牌聲譽

Echo Asia 創辦人 Samson Tong 表示：「綜合以上調查結果，可持續市場的定價過高、選擇過少，以及缺乏接收受企業的可持續資訊渠道將會是阻礙消費者進行可持續消費的外在因素。由於購物及消費在我們的現實生活中是避免不了，我們的調查發現消費者認同可持續消費但沒有相應行動，所以品牌及企業更應把握其獨特角色，發揮正面影響。而實踐可持續發展是帶來改變過程中的重要的一環，需要堅定不移的承諾及持續改進的決心。我們團隊認為，品牌在減少對環境影響的路上需要不斷求變、尋求創新，從而在瞬息萬變的世界中保持競爭力，並滿足新一代客戶對可持續發展的期望。」

PIE Strategy 的聯合創辦人及資深可持續發展顧問陳子丰表示：「是次研究擴闊了可持續消費行為的討論。作為消費者，希望產品格價合理，多款式選擇是人之常情。但對品牌的啟示是：消費者可能因品牌不重視可持續發展因素而停止消費，轉投同類品牌，令品牌信譽和形象的蒙受打擊。我們鼓勵香港企業將可持續發展元素，注入他們的產品策略之中，令可持續消費成為常態。」

本調查研究希望填補香港市場在可持續消費趨勢的知識空缺，讓業界掌握香港消費者的可持續消費行為習慣與期望，從而令企業可透過可持續產品及服務提升競爭力和拓展市場。研究透過問卷調查消費者習慣，以及從「衣、食、住、行」四方面的品牌受歡迎程度，希望以香港消費者角度了解，有哪些品牌被視之為「可持續品牌」。研究亦透過焦點小組，邀請不同理念的消費者進行深入討論，為香港可持續消費的障礙、挑戰及新機提供更多角度的分析。

下載《香港可持續消費調查2024》調查摘要：

https://bit.ly/SustainableChoiceSurvey2024_CN (中文版)

https://bit.ly/SustainableChoiceSurvey2024_EN (英文版)

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SOURCE PIE Strategy Limited