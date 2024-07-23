信和集團與黃廷方慈善基金支援非華語兒童及推動社會共融

IBEL行政總裁兼合作創始人、匯成勞士施羅孚伉儷慈善基金幼稚園校監戴文諾（Manoj Dhar）先生表示：「適逢IBEL成立10週年，我們在香港成立第一家幼稚園，標誌著有關服務邁向新里程碑，見證我們致力為不同背景的基層兒童提供均等學習的機會，幫助他們跨越文化界限。在推動共融教育的理念中，我們的合作夥伴擔當重要角色，衷心感謝信和集團和黃廷方慈善基金的寶貴支持，助我們持續提供革新的幼兒教育服務，從小培養他們基本的中文語言能力，在社區攜手推動正面而深遠的影響。」

新成立的匯成勞士施羅孚伉儷慈善基金幼稚園（「幼稚園」）已獲發牌照，並於2024年4月正式投入運作，亦將繼續在新學年招生。黃廷方慈善基金將在三年內捐贈港幣150萬元，資助幼稚園的教學資源。

信和集團和黃廷方慈善基金自2021年起支持IBEL的受助家庭，包括於疫情期間提供防疫禮物包、兒童口罩及捐款等，並進一步推展至舉辦文化體驗活動，旨在加深兒童對中國文化的了解，同時增強他們對香港的身份認同感。早前舉辦的活動包括參觀大澳文物酒店及其周邊地區，發掘大澳歷史悠久的漁村文化及獨特自然風貌；於農曆新年期間參加香港富麗敦海洋公園酒店舉辦的節日工作坊，以及到訪海洋公園參加活化珊瑚中心導賞團。

信和集團慈善事務董事暨黃廷方慈善基金董事黃敏華女士表示︰「社會共融是可持續發展的重要元素，我們積極支持抱持著支援少數族裔共同願景的機構。衷心感謝IBEL多年來為本港非華語社區作出的貢獻，我們很高興能夠盡一分力，合力透過互動和愉快學習的方式加深兒童對香港及中國文化價值的認識。我很高興早前與IBEL的學生一同參與活動，他們臉上洋溢的喜悅令我感到非常溫暖，更讓我相信即使微小的力量亦能對這些兒童有正面的影響，協助他們適應生活及擴大社交圈子，拓展視野，從而融入社會。」

信和集團秉持《可持續發展願景2030》的目標，一直致力推動多元及共融社會，積極與本地非政府機構及社區夥伴合作，包括香港伊斯蘭聯會、香港伊斯蘭青年協會、錫克廟、九龍清真寺、愛同行及小彬紀念基金會等。於2022 - 2023年期間，信和集團已舉辦460項活動，支援超過25,000位來自基層的長者、兒童和青少年，以及超過5,800個家庭，當中包括不同種族背景人士。自2013年，集團亦已開始透過各種方式支援非華語社群，例如黃廷方慈善基金於齋戒月為香港穆斯林社區的2,300 多名成員提供開齋飯，並為40名非華裔學生在錫克教寺廟以及灣仔的清真寺提供為期八個月的免費數學輔導課程。

SOURCE 信和集團; 黃廷方慈善基金