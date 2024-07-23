郭廣昌：復星堅定推進全球化發展戰略

香港2024年7月23日 /美通社/ -- 「未來，復星將繼續堅定推進全球化發展戰略，把全球化能力轉變為持續的盈利增長。」7月20日，復星國際董事長郭廣昌在復星2024年中期會議上表示，「我們的全球化不是從今天開始，是已經做了一段時間了，我們已經成為植根中國、能夠在全球佈局運營的少數有能力的中國企業之一。這一點，是非常值得我們自豪的。」

復星的全球化之路已走過近17年。2007年，復星國際在香港上市，開啟全球化征程。在此後10年間，復星抓住機遇，持續配置全球優質資產，拓展多元業務，補強產業鏈，並逐步構建起符合自身發展邏輯的全球產業生態。如今，復星已在全球超過35個國家和地區擁有深度產業佈局。2023年，復星海外收入達人民幣892億元，佔總收入的45%，10年複合增長率高達55%。

復星旗下產業遍佈全球，如何進一步打通各個國家和地區的不同業態與資源，提升成員企業的全球化深度運營能力，挖掘潛在價值？

郭廣昌認為，最重要的是把全球化的能力轉變為切切實實的紅利和盈利增長。「不同的成員企業，不同的業務單元，全球佈局的程度是不一樣的，能力是不一樣的。我們希望每一塊都能做好，除了傳統海外市場，也要在中東建立能力，在拉美、東南亞、非洲建立能力。」

誕生於法國的全球「精緻一價全包」度假品牌Club Med地中海俱樂部，於2015年正式加入復星。郭廣昌曾說，成功收購Club Med是復星全球化一個重要的里程碑。經過復星近十年的深度運營，Club Med不斷拓展全球市場，如今已成為其母公司復星旅文最重要的收入和利潤來源之一。

經過多年發展，全球化的基因已深入復星各產業板塊。復星醫藥是復星成員企業中較早「出海」的代表。早在2007年，復星醫藥即作為抗瘧藥物研發製造的領先者走進非洲，如今銷售網絡已覆蓋超過 30 個非洲國家和地區。在復星全球生態賦能下，復星醫藥面向全球的整合式創新模式也日漸成熟。

今年6月，復星醫藥宣佈將私有化其子公司復宏漢霖。作為國內自研創新藥的傑出代表，復宏漢霖打造了漢曲優、漢斯狀等一批創新藥，滿足不同地區患者需求的生產和商業化能力已獲得市場充分證明。例如，其自主研發的曲妥珠單抗生物類似藥漢曲優成為首個在中國、歐盟、美國皆獲批的「中國籍」單抗生物類似藥，且已在超過40個國家和地區獲批上市。2023年，復宏漢霖成為首家盈利的港股「18A」生物醫藥企業，全年實現淨利潤人民幣5.46億元。

「我們海外企業也要全球化發展，在這一點上，我們復星葡萄牙保險做得很好。」郭廣昌在7月20日的會議上，將復星葡萄牙保險（Fidelidade）列為「優等生」，鼓勵更多復星海外成員企業拓展全球業務。數據顯示，Fidelidade加入復星後，全球運營能力顯著提升，不僅保持在葡萄牙本土的領先地位，域外市場保費佔比已從2017年的6%提升至2023年的33%。伴隨業務規模穩步拓展，Fidelidade持續提升盈利水平，2023年實現淨利潤1.8億歐元。

近年來，不斷有逆全球化的聲音出現，對此，郭廣昌說：「最終，全球化的融合開放，這個大的趨勢，用更長的時間來看是不會改變的。我們相信，復星一直堅持在做對的事，並且會繼續堅持做下去。」

SOURCE 復星