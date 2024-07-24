朱拉隆功大學研究人員首次在泰國發現「發光陸地蝸牛」

近80年後，由朱拉隆功大學理學院生物系Arthit Pholyotha博士帶領的研究團隊在泰國再次發現了一隻發光陸地蝸牛，他們發現Phuphania發光陸地蝸牛生活在沙拉武裡府Kaeng Khoi區的石灰岩地區。

研究團隊將有關這一發現的信息提交給了世界各地科學家雲集的「2024年度國際軟體動物」大賽並在投票中獲得第一名。

在https://moty2024.senckenberg.science/en/網站上投票選出的軟體動物前三名為：泰國的發光陸地蝸牛（第一名）、Wavy Sea Butterfly（第二名）和Coosa Fiveridge（79歲的最長壽軟體動物）（第三名）。

泰國發光陸地蝸牛有何特別之處？

日本研究人員發現的Quantula陸地蝸牛不能持續發出綠光，而是在口部下方發出一個小的綠色光點，這個光點會以有節奏的方式閃爍，只有在蝸牛移動時才會看到。另一方面，泰國Phuphania蝸牛的特別之處在於它可以持續發出綠光。

關於陸地蝸牛的未來研究

研究團隊成員、助理教授Piyoros Thongkerd博士表示，除了研究陸地蝸牛外，來自朱拉隆功大學理學院的研究團隊還在研究「蝸牛黏液」的醫療價值，特別是在生產紗布繃帶方面的應用。

目前，該研究團隊與朱拉隆功大學醫學院一同研究陸地蝸牛的基因組，旨在找出與蝸牛產生黏液相關的蛋白質。這些蛋白質的發現將揭示蝸牛產生獨特黏液特性的生物過程，並有望推動未來高效醫療產品的開發。

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