金沙中國片區活化項目「草堆街創業方案大募集」結果公佈

為支持澳門特區政府推動的片區活化項目，金沙中國以最高一比二之比例向優選企業分四階段發放創業資助，金額上限為澳門幣100萬元，以鼓勵企業可持續發展。為確保創業者可憑自身實力和構思走上創業之路，項目申請者需要自備不少於澳門幣三十萬元的開業資本，進駐草堆街。

金沙中國有限公司行政副主席王英偉博士表示：「自『草堆街創業方案大募集』詳情公佈以來，一直備受社會各界鼓勵及鼎力支持。不同專業界別的評審是次嚴選出七個精英為『優選項目』落戶草堆街；我們寄望這一批有理想、具創意的本澳居民，以青年人的活力和熱誠為草堆街帶來新氣象。本次計劃集合政、商、民三方力量，承載著對社會的希冀和展望，是一個集合市民及社區力量、屬於澳門人的片區活化項目。大家每走一步均背負著重大使命，懷著共同信念和目標，期望結合實際營運，合力一步一腳印重啟草堆街的活力，帶動街區的經濟流動，達至可持續發展。」

金沙中國於4月8日在「草堆街創業方案大募集」新聞發佈會上正式公佈此計劃後至方案終審日的72天期間，已先後舉辦了七項相關活動，包括講解會、開放日、教授商業計劃書撰寫技巧及商業演說技巧的創業培訓課程等，合共吸引超過600人次參與，反應熱烈。本次公佈的優選項目順利落戶草堆街後，金沙中國將視乎街區的實際情況以及店舖營運狀況，研究推出第二階段的「草堆街創業方案大募集」。

澳門特別行政區政府文化局代局長鄭繼明表示：「草堆街是具有濃郁本澳生活特色的歷史街區，而金沙中國的專業團隊因地制宜，設計推出『草堆街創業方案大募集』項目。整項計劃充分顯示出金沙中國對於特區政府活化歷史片區、促進產業多元政策的準確理解和用心配合，亦反映出本澳社會及相關業界蘊藏的無限潛力。文化局將一如既往持續提升片區環境條件及配套設施，為片區的多元和可持續發展創造有利環境。」

澳門中華總商會理事長馬志毅表示：「『草堆街創業方案大募集』鼓勵本澳中小微企進駐草堆街，不僅能夠為有創意的企業家提供展示平台，更能夠為澳門的歷史片區注入新活力。該項目不僅提升了參賽者的創業技能，也協助他們擴大了知名度。金沙中國積極與政府部門、企業等建立密切合作，整合各方資源，為入駐的創業團隊提供全面、專業的扶持。該公司將鼓勵企業投資和社區活化項目結合，對活化社區、振興經濟和扶持中小企三方面起相得益彰的作用。」

是次項目的獲選方案名單如下：

優選項目 業務概念 翻撻冰室 主打自制優質酥皮及各類烘焙產品配以主食的創新冰室。創業團隊希望透過植根港澳地區的蛋撻文化，加上本土特色進行創新突破。 小葡點 葡萄牙生活用品及手信零售店，願景是成為具影響力的葡語系品牌，改變傳統手信市場的格局。 OLÁLÁ 主打「創意傳統」澳葡小食，旨在打造創新地標性澳葡輕食品牌。以不同中西食材融合馬介休球，成功研發出各種特色招牌產品，

令旅客重新認識屬於本土的澳葡文化。 Catfee Macau 一家以貓與澳門為主題的寵物手信店，結合救助流浪貓公益理念與藝術展示的獨特咖啡館體驗，推祟領養代替購買寵物的理念。

顧客還能在天台勘察草堆街的景觀，帶來草堆街獨有的體驗。 巷子意式冰淇淋 以全新意大利雪糕店進駐草堆街，團隊成員更遠赴意大利學習製造Gelato，獲得專業認證，味道組合將會為顧客帶來驚喜和滿足感。 Panpan烘焙店 取名源於葡文pão，即麵包的意思，透過一系列高品質的酸種烘焙產品呈現出融合日式及法式的經典烘焙技術，為草堆街投入新元素。

創辦人更具備藍帶國際學院資格。 遊泰號 創設於2013年的澳門特色品牌。該泰式茶餐廳將以親民路線，加入懷舊元素，以集結休閒、音樂娛樂、本地文化、分享會等於一體

的餐飲形式進駐草堆街。

在澳門特區政府積極鼓勵商戶進駐草堆街的同時，澳門佳景集團發揮帶頭作用，率先於本年六月在草堆街開設澳門英記餅家——史諾比主題店，該店開業僅一個月已成為旅客打卡熱點。因此，金沙中國特別向澳門佳景集團頒發「片區活化領先模範企業」的榮譽，表揚其為街區引入了多樣營商元素及為澳門創業者樹立模範榜樣。

出席周四活動的項目合作機構代表包括：澳門特別行政區政府社會文化司司長歐陽瑜、馬志毅、中央人民政府駐澳門特別行政區聯絡辦公室經濟部處長孫耀華、鄭繼明、經濟及科技發展局戴建業、澳門特別行政區政府市政署市政管理委員會主席戴祖義、澳門特別行政區政府文化發展基金行政委員會主席張建洪、澳門特別行政區政府旅遊局旅遊產品及活動廳廳長司徒琳麗、澳門銀行公會主席葉兆佳、澳門電力股份有限公司執行委員會主席梁華權、澳門自來水股份有限公司執行董事關小冰、工銀澳門董事長高明、澳門中銀普惠金融部總經理陳曉波、大西洋銀行執行董事杜琪新、澳門美術協會會長陸曦、澳門街坊會聯合總會副理事長梁鴻細、王英偉博士，以及金沙中國有限公司行政總裁兼執行董事鄭君諾等。

此外，王英偉博士及鄭君諾亦於儀式上向項目合作單位代表以及一眾來自銀行界、文化局、旅遊局、經濟及科技發展局、澳門中華總商會以及澳門街坊會聯合總會的評審致送感謝狀，向他們致以由衷謝意。

金沙中國植根澳門逾二十年，一直秉持「以大帶小」的營商理念，堅持與本澳社區共同發展。公司自2017年起推出F.I.T.「飛騰」本地中小微企支援計劃，重點扶持三類本地企業：小微企、澳門製造企業及澳門青創企業。該計劃由財務支持、邀商配對和培訓與發展三大部分組成，成效正面。2023年，公司更於F.I.T.「飛騰」本地中小微企支援計劃旗下成立金沙綜合度假村孵化中心，致力發掘及支持具有發展潛力的本地創新企業。「草堆街創業方案大募集」正是F.I.T.「飛騰」本地中小微企支援計劃以及金沙綜合度假村孵化中心的延伸。

「草堆街創業方案大募集」為金沙中國片區活化項目的其中一環；其他與澳門特區政府攜手推進的歷史片區活化項目包括益隆炮竹廠、龍環葡韻、永福圍及澳門文化中心廣場。自2023年九月份特區政府賦予各綜合旅遊休閒企業推動社區活化的重責起，金沙中國先後推出不同類型的活化項目，包括本澳首個A.I.互動主題照相館、節慶活動及動物主題打卡裝置、大型步操管樂表演、弦樂演奏、巨型花束藝術裝置以及親子工作坊等。

關於金沙中國有限公司

金沙中國有限公司（香港聯交所：1928，「金沙中國」或「公司」）是一所於開曼群島註冊成立的有限公司及在香港聯合交易所有限公司上市的公司。金沙中國是澳門最大的綜合度假村經營商，於路氹金光大道上設有澳門威尼斯人®、澳門百利宮®、澳門巴黎人，以及澳門倫敦人® 等物業項目，同時擁有及經營位於澳門半島的澳門金沙酒店。公司旗下的各綜合度假村集合多樣化的娛樂消閒、商務設施及客運業務，包括大型會議及展覽場地、各式餐廳食肆、購物中心、於金光綜藝館、倫敦人綜藝館、威尼斯人劇場、巴黎人劇場、倫敦人劇場及金沙劇場舉行的世界級娛樂表演，以及來往港澳的金光飛航高速渡輪服務。公司在路氹金光大道的各物業發展項目，堅定並持續地為建設澳門成為世界旅遊休閒中心貢獻力量。金沙中國是全球度假村發展商拉斯維加斯金沙集團股份有限公司（紐約證券交易所：LVS）的附屬公司。

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