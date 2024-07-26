《默視錄》入圍威尼斯影展，配樂功不可沒，台灣比利時跨國合作

台北2024年7月26日 /美通社/ -- 一部成功的電影背後，一定有一個傑出的配樂。配樂牽動著觀眾的情緒，營造出電影的氛圍，卻也最容易被觀眾所忽略。電影《默視錄》今年入圍世界三大影展之一的「威尼斯影展」金獅獎提名，配樂由比利時作曲家福多瑪Thomas Foguenne譜曲，並分別在台灣及比利時錄音，比利時由錄音師Jean Prat於布魯塞爾錄音室Pieuvre錄音，台灣這邊則由錄音師左興TSO Hsing於台北的錄音室ff studio錄音。

作曲家福多瑪Thomas Foguenne目前在台灣及比利時兩地居住，專事影像配樂工作，作品涵蓋廣告、電影、紀錄片等領域，風格融合了電子、民族及古典。入圍及得獎紀錄包含荷蘭鹿特丹國際影展、東京國際影展、大阪亞洲影展、台北電影獎、金馬獎、金鐘獎等。 福多瑪喜愛合作的錄音師，左興的配樂錄音作品，也是國際影展的常勝軍，如2015年「聶隱娘」獲坎城影展最佳原創配樂，及2022年Netflix「奧術Arcane」獲艾美獎等等，皆擔任重要配樂錄音師。