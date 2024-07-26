上海市熱情邀請全世界一同參與：首屆「上海之夏」國際消費季正式啟動

倫敦2024年7月26日 /美通社/ -- 7月6日，首屆「上海之夏」國際消費季開始，邀請全球旅客前往上海外灘度過盛夏。上海是國際主要門戶，今年一月至六月接待了203.35萬位外國遊客，幾乎是去年數字的三倍。98%的國際頂級品牌均在上海擁有業務，零售集中率全球第二。今個夏季，上海將為所有遊客提供多樣化夏季活動和優質假期體驗。

精彩活動準備就緒

「上海之夏」將於十月中旬舉行，大會將舉辦超過一百場精彩絕倫的音樂會、音樂節、文化表演、藝術展和重大體育活動。主要節目包括：

金字塔之巔：古埃及文明大展

首屆上海國際郵輪節

City Walk Pro 上海城市體驗季

上海旅遊節

首屆上海國際光影節

上海ATP 1000網球大師賽

首屆上海國際電音節

全球合作夥伴共同慶祝

八家全球合作夥伴，包括中國移動、中國電信、中國東方航空、百聯集團、錦江國際集團、攜程集團（Ctrip）、萬豪國際（Marriott International）和國泰航空，為旅客提供周到的服務。

中國移動及中國電信：7、15天和30天短期上網卡 ，以確保無縫互聯網連接。

中國東方航空：多程國際航班通行證以及10萬張折扣機票。

百聯集團：百聯集團禮品卡價值數千萬元和10億元的購物券。

錦江國際集團：逾300間上海酒店提供高達六折優惠，涵蓋40,000晚住宿。

上海夏日大使展示上海體驗

於夏至當天，上海開始於全球展開「上海夏日大使」搜索。前八位大使正在展開旅程，從獨特角度分享上海夏日故事。

英國旅行攝影博客Scott在7月6日抵達，渴望捕捉日常細節，而不僅僅是著名的旅遊景點。他分享道：「我的影片中將包括街道和當地人的生活。」

歡迎全球旅客分享上海夏日

今年夏天，上海邀請全球旅客（尤其是來自香港的旅客）踏上烹飪歷險之旅、享受文化慶典、享受時尚旅行、體驗這座城市獨特的魅力。上海夏日承諾無盡興奮，只待大家探索。

官方YouTube頻道：https://youtu.be/PIHiP-Ur5LE

SOURCE Shanghai City