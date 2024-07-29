阿茲海默症血液檢測可望改善基層醫療診斷、加速研究招募並縮短等待時間

重要結論

血液檢測能夠準確可靠地檢測出阿茲海默症大腦變化特徵，標誌著向更簡單、更準確和更早發現及診斷的轉變，有可能取代目前昂貴、侵入性且並非總能獲取的現行方法。

在基層醫療和專科記憶照護診所中，血液檢測識別出有認知症狀的阿茲海默症患者的準確率約為 90%。在研究中，未使用血液檢測時，基層醫師的診斷準確率為 63%，專科醫師為 73%。

血液檢測一旦獲得確認，可以增加阿茲海默症臨床試驗的招募，並大幅縮短阿茲海默症評估的等待時間。

費城2024年7月29日 /美通社/ -- 根據今日在費城及線上舉行的 2024 年阿茲海默症協會國際會議® (AAIC®) 上報告的數據，隨著高準確度的阿茲海默症血液檢測越來越有望在醫師診所中使用，新的研究表明，它們可能會徹底改變診斷的準確性，並提供更清晰、更快速的參與研究和治療的途徑。

根據 2024 年阿茲海默症疾病事實與數據報告，失智症常常被診斷不足，即使被臨床醫師診斷出來，許多人仍然不知道或不了解自己的診斷結果。研究顯示，阿茲海默症血液檢測可以顯著提高臨床醫師的準確性和信心，提供更大的可及性，並成為加強溝通的平台。

最有希望識別阿茲海默症相關大腦變化的血液檢測，是評估磷酸化 tau (p-tau) 蛋白，這是一種在患者出現認知障礙跡象之前就可能積累的阿茲海默症生物標記。隨著時間推移，特定標記 p-tau217 的增加與認知惡化和腦萎縮有關。p-tau217 測試還可以預測大腦中出現類澱粉斑塊的可能性，這是阿茲海默症的另一個生物標記，也是最近批准的治療方法的目標。

「血液檢測一旦 (a) 在大規模人群中確認準確率超過90%，並且 (b) 變得更廣泛可用，就有望改善，甚至可能重新定義阿茲海默症的臨床試驗招募流程和診斷程序，」阿茲海默症協會科學總監兼醫療事務主管、哲學博士 Maria C. Carrillo 表示，「雖然目前基層和二級醫療醫師在診斷阿茲海默症時，應結合認知評估、血液或其他生物標記檢測，但血液檢測有潛力提高早期診斷的準確性，並最大限度地及早獲得阿茲海默症治療機會，以取得更好的結果。」

在考慮使用血液檢測時，應仔細遵循阿茲海默症協會關於阿茲海默症血液生物標記的適當使用建議。 為協助醫療專業人員將阿茲海默症血液檢測納入臨床實踐，協會召集了一個由臨床和主題專家組成的小組，並正在領導阿茲海默症血液生物標記使用臨床實踐指南的編寫，該指南將在 AAIC 2024 上進行預覽。

血液檢測可改善基層醫療和阿茲海默症專科醫師的診斷

在 AAIC 2024 上首次報導的一項大型研究表明，血液檢測在準確檢測阿茲海默症方面，比使用傳統診斷方法的基層醫師和專科醫師都做得更好。

在這項研究中，1213 名患者接受了 PrecivityAD2 檢測（稱為「APS2」）。它結合使用了 (1) 血漿磷酸化 tau217 與非磷酸化 tau217 的比率（稱為 %p-tau217）和 (2) 兩種類型澱粉樣蛋白（Aβ42/Aβ40）的比率，在本研究中的表現顯著優於臨床醫師。

在記憶診所就診的 698 名患者中，APS2 識別阿茲海默症的準確率約為 90%，而專科醫師的準確率為 73%。

在基層醫療就診的 515 名患者中，APS2 的準確率也約為 90%；基層醫師識別阿茲海默症的準確率為 63%。

研究人員觀察到，即使在患有腎臟疾病等共病症的患者中，APS2 檢測也具有很高的準確性，這些共病症在基層醫師就診的老年患者中很常見。

「值得注意的是，這些結果來自每兩週一次從基層醫療單位運送來進行分析的血液樣本，這與常規臨床實踐相似，」主要作者、瑞典隆德大學醫學博士、哲學博士 Sebastian Palmqvist 表示，「考慮到基層醫療中的老年人群往往患有影響或改變 p-tau217 濃度的疾病，這些結果尤其令人印象深刻。」

「我們認為這是邁向阿茲海默症血液檢測全球臨床實施的重要一步，」資深作者、醫學博士、哲學博士、並同時就職於隆德大學的 Oskar Hansson 表示，「這凸顯了阿茲海默症生物標記在更頻繁地做出正確診斷方面的必要性。下一步包括建立明確的指南，說明如何在臨床實踐中使用阿茲海默症血液檢測，最好是先在專科護理中實施這些檢測，然後再在基層醫療中實施。這項工作目前正在進行中。」

AAIC 上報告的研究部分由阿茲海默症協會資助，並同時發表在《美國醫學會雜誌》上。

研究顯示，血液檢測可以識別出認知未受損的人群，以供臨床試驗

將處於阿茲海默症早期階段的人群納入臨床試驗，可能有助於確定在症狀輕微或無症狀時可能有效的治療方法。AAIC 2024 上報告的一項研究發現，p-tau217 血液檢測可以提供一種簡單而準確的篩選工具，用於識別大腦中可能存在 β-澱粉樣蛋白斑塊但認知未受損的患者。

研究人員分析了來自 10 個不同研究的 2718 名認知未受損參與者的樣本，這些參與者有可用的血漿 p-tau217 和 β-澱粉樣蛋白 PET 成像或腦脊液樣本。他們發現，血漿 p-tau217 可以積極預測（範圍為 79-86%）認知未受損的人在澱粉樣蛋白 PET 掃描或腦脊液生物標記檢測中也呈陽性的可能性。在血液樣本呈陽性後，將 β-澱粉樣蛋白腦脊液檢測或 β-澱粉樣蛋白 PET 掃描的結果添加到分析中，可將陽性預測提高到 90% 或以上，從而提高使用血漿 p-tau217 檢測確定大腦中存在澱粉樣蛋白的信心。

「如果這些數據成立，並得到其他獨立實驗室的重複和確認，這種方法可以將阿茲海默症診斷所需的腰椎穿刺和 PET 掃描減少 80% 甚至 90%，」該研究的主要作者、隆德大學副研究員、哲學博士Gemma Salvadó 表示，「我們的結果支持血漿 p-tau217 陽性本身可能足以作為選擇認知未受損、澱粉樣蛋白陽性的參與者參加許多臨床試驗的標準。」

血液檢測可大幅縮短阿茲海默症診斷和治療的等待時間

已核准的阿茲海默症治療方法適用於因阿茲海默症而導致輕度認知障礙或輕度阿茲海默症失智症的患者，並且他們必須確認大腦中存在β-澱粉樣蛋白的生物學特性。因此，在疾病過程中盡早找出可能受益的人非常重要。目前，由於阿茲海默症專科醫師數量有限，以及 PET 成像或腦脊液分析所需的專業知識的可及性參差不齊，完成阿茲海默症診斷的綜合檢測往往需要很長時間。

在 AAIC 2024 上報告的研究表明，在基層醫療中使用高性能血液檢測可以更早地識別潛在的阿茲海默症患者，以便專科醫師確定他們是否有資格接受新的治療方法。

研究人員使用了一個完善的預測模型來預測符合治療條件的人的等待時間，同時考慮到阿茲海默症專科醫師數量有限和人口老齡化不斷加劇這兩個因素。該模型包括 2023 年至 2032 年美國 55 歲及以上人口的預計人數，並比較了兩種情況。第一種情況是，基層醫師將根據簡短認知測試的結果決定是否將患者轉介給阿茲海默症專科醫師。第二種情況是，他們還將考慮高性能血液檢測的結果，並假設在基層醫療中對早期認知障礙檢測呈陽性的人進行血液檢測，轉介到專科醫療將參考檢測結果。

該模型表明，到 2033 年，如果基層醫師僅使用簡短的認知評估來進行轉診，人們平均將等待近六年（70 個月）才能了解他們是否有資格接受新的阿茲海默症治療。如果使用血液檢測來排除阿茲海默症，阿茲海默症患者的平均等待時間將縮短至 13 個月，因為需要看專科醫師的患者將大大減少。研究人員還確定，如果在基層醫療層面使用血液檢測和簡短的認知評估來確定阿茲海默症診斷的可能性，由於對阿茲海默症專科醫師的需求減少以及腦脊液或PET檢測的可用容量增加，了解新治療方法資格的等待時間將平均縮短至不到六個月。

「我們的結果表明，使用血液檢測來確定潛在的治療候選者，可以在治療早期阿茲海默症患者方面發揮重要作用，」該研究的主要作者、南加州大學洛杉磯分校大腦健康觀測站主任、醫學博士、理學博士 Soeren Mattke 表示，「目前，符合條件的患者因為需要很長時間才能得到診斷而錯過了治療窗口。易於使用的血液檢測可以幫助解決這個問題。」

關於阿茲海默症協會國際會議®(AAIC®)

阿茲海默症協會國際會議 (AAIC) 是全球最大的專注於阿茲海默症和其他失智症研究人員的聚會。作為阿茲海默症協會研究計劃的一部分，AAIC 擔當促進產生有關失智症的新知識之催化劑，並推動生機勃勃和友善的研究社群。

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關於阿茲海默症協會®

阿茲海默症協會是一個致力於阿茲海默症護理、支援和研究的全球性志願健康組織。我們的使命是透過加速全球研究、推動風險降低和早期檢測，以及盡量提高護理和支援質素，引領終結阿茲海默症和其他失智症的進程。我們的願景是打造沒有阿茲海默症和其他所有失智症®的世界。請瀏覽 alz.org 或致電 800.272.3900。

醫學博士、哲學博士 Sebastian Palmqvist 等。評估阿茲海默症血液生物標誌物在初級和中級醫療照護中的前瞻性使用。（資助者：阿茲海默症協會，國家老齡化研究所）

等。評估阿茲海默症血液生物標誌物在初級和中級醫療照護中的前瞻性使用。（資助者：阿茲海默症協會，國家老齡化研究所） Gemma Salvadó 哲學博士等。使用血漿 p-tau217 作為預篩方法，以偵測認知能力未受損害的參與者的澱粉樣蛋白-PET 陽性：一項多中心研究。（資助者：阿茲海默症協會，歐盟地平線 2020 研究與創新計劃 Marie Sklodowska-Curie 項下的行動、Alzheimerfonden、戰略研究領域 MultiPark）

項下的行動、Alzheimerfonden、戰略研究領域 MultiPark） Soeren Mattke 醫學博士、理學博士等。在美國，高效能血液檢測對決定是否有資格接受可改變疾病的阿茲海默症治療的等候時間的影響。（資助者：C2N Diagnostics）

*** AAIC 2024 新聞稿可能包含與以下摘要中報告內容不符的更新數據。

SOURCE Alzheimer's Association