東京藝術祭實行委員會為遊客提供特別旅遊線路，欣賞日本一流當代劇場帶來的表演

東京2024年7月29日 /美通社/ -- 東京藝術祭實行委員會宣佈將於9月為海外遊客提供以下特別旅遊路線。這些行程旨在向海外遊客宣傳日本一流劇院東京藝術劇場及其带来的精彩當代藝術表演。

*所有行程均需提前預訂。

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105782/202407193833/_prw_PI1fl_ENSOV666.jpg （電腦版）

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M105782/202407193833/_prw_PI2fl_743NjqD5.jpg （智能手機版）

1. 英語導遊會帶領遊客乘坐東京藝術劇場的木ノ下歌舞伎「三人吉三廓初買」（關於三個小偷的故事）的接駁計程車，遊覽該劇取景地以及與該劇相關的江戶名勝。該行程包括一張演出門票。

2. 在接下來的節目開始之前，將有一場講座，不僅講解該作品的細節和故事情節，還將介紹其背景和創作理念，以及東京藝術祭和東京藝術劇場等話題。演出配有英文字幕。

-東京藝術劇場上演木ノ下歌舞伎「三人吉三廓初買」/演出前講座（英語）

-chelfitsch和藤倉大與Ensemble Nomad共同帶來的「Metamorphosis of a Living Room」/演出前講座（英語）

-NORUHA「Virtual Disorder」/演出前講座（英語）

-CONDORS戶外表演「Let's Turn the Table」/演出前講座（英語、韓語和中文）

3. 東京藝術劇場探索之旅不僅涵蓋表演藝術，還將介紹由日本著名建築師蘆原義信設計的劇場建築。整個行程將以英語、韓語和中文進行講解。

詳細信息：https://tokyo-festival.jp/2024/discover-tour

關於東京藝術祭

東京藝術祭是以池袋地區為中心，每年秋季在東京都豐島區舉辦的綜合性城市藝術節，旨在通過東京豐富多樣的艺术和文化活動场景與世界接軌。2024東京藝術祭將於2024年9月舉行。

2024東京藝術祭概覽

主辦方：東京藝術祭實行委員會（公益財團法人東京都歷史文化財團<東京藝術劇場與Arts Council Tokyo>東京都政府）/獨立行政法人日本藝術文化振興會/文化庁

贊助商：Asahi Group Japan, Ltd.

2024財年日本博2.0

與豐島區、西武鐵道股份有限公司、東武鐵道株式會社合作

SOURCE Tokyo Festival Executive Committee