中國電信榮獲《金融亞洲》頒發四項大獎

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中國電信股份有限公司

30 7月, 2024, 12:31 CST

香港2024年7月30日 /美通社/ -- 中國電信股份有限公司（「中國電信」或「公司」；香港交易所股份代號：00728；上海證券交易所證券代碼︰601728）欣然宣佈，公司在亞洲著名財經雜誌《金融亞洲》（FinanceAsia）舉辦的「2024年度亞洲最佳管理公司評選」中，榮獲投資者和金融分析師投票並獲得以下四個獎項：

  • 中國最佳投資者關係金獎
  • 中國最佳管理公司
  • 佳電信服務公司
  • 中國最佳大型公司
中國電信榮獲《金融亞洲》頒發四項大獎
中國電信榮獲《金融亞洲》頒發四項大獎

《金融亞洲》的「亞洲最佳管理公司評選」是由亞洲既活躍而又有影響力的投資者和金融分析師提名。該評選評估了亞洲同業在過去 12 個月的企業表現和業績。

中國電信多年來于《金融亞洲》以及其他同類頂尖評選中屢獲殊榮，足以證明投資者及分析師對中國電信在公司管理、企業管治及投資者關係等方面持續的優秀表現予以充分肯定，同時說明資本市場高度評價公司一貫卓越的執行力及高透明度，為亞太區內領先水準。中國電信衷心感謝資本市場、投資者和分析師長期以來對公司的支持、信任和嘉許。

SOURCE 中國電信股份有限公司

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