野火煙霧將顯著增加罹患認知障礙症的風險

重要結論

根據一項對南加州南部 120 萬名居民進行為期 10 年的研究表明，野火煙霧可能對大腦健康產生特別的危害。

與其他形式的空氣污染相比，暴露在野火煙霧中增加了確診認知障礙症的風險。

產生野火煙霧時，暴露於細微懸浮粒子 (PM 2.5 ) 空氣污染中的風險會比來自其他來源（例如汽車和工廠）的風險更明顯。

為降低風險，人們應盡量升級家庭空氣過濾系統，在空氣質素差時留在室內，而當空氣質素指數達到 100 時，外出應佩戴 N95 口罩。

費城2024年7月30日 /美通社/ -- 根據加州南部超過 120 萬名居民的一項十年長期的研究顯示，接觸野火煙霧導致患上認知障礙症的風險遠超其他類型的空氣污染。今天在費城和網上舉行的阿爾茨海默氏症協會 2024 年國際會議® (AAIC®) 上報告的發現表明，野火煙霧引起的大腦健康威脅比其他形式的空氣污染更高。

野火煙霧、汽車和工廠均會排放一種被稱為微細懸浮粒子 (PM 2.5 ) 的空氣污染物。這是空氣中固體和液體滴的微觀混合物，比一般人類頭髮闊度小 30 倍。研究人員發現，在野火煙霧中，因暴露於 PM 2.5 而罹患知障礙症診斷的風險比其他 PM 2.5 空氣污染源所引起的風險也顯著更高。暴露於非野火 PM 2.5 中也會增加確診認知障礙症的風險，但程度不如野火煙霧那麼高。

高濃度 PM 2.5 也被證明會增加患心臟病、哮喘和低出生體重的風險。

阿爾茨海默症協會科學計劃和外展高級總監 Claire Sexton 醫學博士表示：「隨著全球野火的頻發，包括加州和美國西部，暴露於這類空氣污染對大腦健康的威脅越愈來愈大。這些發現凸顯了制定預防野火的政策並研究更好的解決方法的重要性。」

研究人員分析了 1,227,241 名南加州 Kaiser Permanente 會員的健康紀錄，他們來自不同社會經濟背景，年齡介乎 60 歲或以上，研究於 2009年至 2019 年間進行，所有參與者在研究開始時均未患有認知障礙症。整體PM 2.5 濃度是透過多種來源估算得出，其中就包括衛星觀測的氣溶膠特性和美國環保署的監測數據。研究人員運用了空氣質素監測數據、衛星圖像和機器學習技術來區分野火和非野火 PM 2.5 。他們根據居住地確定每位研究參與者對兩種 PM 2.5 來源的暴露程度。研究人員將收集到的數據與參與者之後的認知障礙症診斷記錄進行對比分析。

研究人員首次在AAIC 2024上報告，發現每立方米空氣中每增加一微克（µg/m3）的三年平均野火 PM 2.5 暴露量，罹患認知障礙症的風險便增加 21%。相比之下，研究人員發現，對於非野火來源的PM 2.5 ，每三立方米空氣中每增加三微克（µg/m3）的三年平均暴露量，研究參與者罹患認知障礙症的風險便增加 3%

研究的第一作者兼費城賓夕法尼亞大學醫院的神經科住院醫生 Holly Elser 博士表示：「以前的研究發現，暴露於 PM 2.5 與認知障礙症有關，但根據我們的大規模長期研究，顯然暴露於野火煙霧的隱患更大。如今在加州空氣質素不佳的日子，野火造成的空氣污染佔 PM 2.5 總暴露量的 70% 以上。這個問題不容小覷。」

Elser 博士指出了野火產生的 PM 2.5 可能對健康更危害的幾個原因：這些 PM2.5 在較高的溫度下生產，含有更高的含毒化學物質，並且總體上直徑比其他來源的 PM 2.5 要小。她表示，仍需要進行更多研究來確定確切的機制。

本項研究的資深作者兼西雅圖華盛頓大學環境和職業健康科學系助理教授 Joan A. Casey 博士表示：「在種族和族裔少數群體以及貧困地區的個體中，這些研究發現尤為明顯。這些發現彰顯了預防認知障礙症相關差異的臨床和健康政策，應包括減少長期暴露於野火和非野火來源PM 2.5 的措施。」

Elser 和 Casey 博士建議人們升級他們的空氣過濾系統，並透過天氣應用程式（若使用）查閱空氣質素。空氣質素指數 (AQI) 為 100 或以上時，表示空氣不健康，不宜吸入。當 AQI 達到 100 或以上時，市民應盡量留在室內並關閉窗戶，外出時則應佩戴 N95 口罩以降低風險。

關於阿爾茨海默氏症協會國際會議® (AAIC®)

阿爾茨海默氏症協會國際會議（AAIC）是全球最大的研究人員會議，薈萃了阿爾茨海默症和其他認知障礙症的研究專才。作為阿茲海默症協會研究計劃的一部分，AAIC 擔當促進產生有關失智症的新知識之催化劑，並推動生機勃勃和友善的研究社群。

AAIC 2024 主頁： www.alz.org/aaic/

AAIC 2024 新聞中心： www.alz.org/aaic/pressroom.asp

AAIC 2024 主題標籤：#AAIC24

關於阿爾茨海默氏症協會® 阿爾茨海默氏症協會是一個全球性志願醫療組織，致力於阿茲海默症的護理、支持和研究。我們的使命是透過加速全球研究、推動風險降低和早期檢測，以及盡量提高護理和支援質素，引領終結阿茲海默症和其他失智症的進程。我們的願景是打造沒有阿茲海默症和其他所有失智症®的世界。請瀏覽 alz.org 或致電 800.272.3900。

Holly C Elser 醫生、博士等。加州群體中長期暴露於野火煙霧和意外認知障礙症。（資助：美國國家老年研究所 R01-AG071024）

*** AAIC 2024 新聞稿可能包含不符合以下摘要中所報告的更新數據。

SOURCE Alzheimer's Association