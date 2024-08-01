韓禮士基金會推出國際商務與貿易碩士課程指南
01 8月, 2024, 10:00 CST
全方位指南為未來的學生提供了工具，幫助他們確定符合其貿易職業期望和雇主需求的合適碩士課程。
新加坡2024年8月1日 /美通社/ -- 韓禮士基金會 (http://www.hinrichfoundation.com) 發布了一份首創指南，幫助未來的學生確定合適的碩士課程，促進他們在全球貿易領域的職業發展。
韓禮士基金會國際商務與貿易碩士課程指南（簡稱「韓禮士基金會指南」）由貿易專業人士和資深學者組成的顧問團提供支持。它包含
- 全球貿易碩士學位和職業益處的概述
- 優質課程的標準，包括貿易課程的內容和特點
- 學生在選擇適合自己的課程時應注意的關鍵問題
- 20個模範碩士課程簡介
- 全球貿易領域的職業
- 為學生、教育工作者和專業人士提供的貿易資源
韓禮士基金會指南可免費在線獲取，也可通過PDF獲取。請觀看此處的視頻。
學術基礎加上實踐技能培養
韓禮士基金會指南強調了學術知識和實踐技能培養的重要性。
教授的核心內容必須包括跨境領域，涵蓋貿易、貿易政策、物流和供應鏈管理、貿易金融和會計、領導力、軟技能和未來技能。此外，該指南還強調了與相關行業有著良好聯繫、由實踐型教授擔任教師且提供有效職業發展支持的課程的價值。
頂級碩士課程是最佳實踐的典範
韓禮士基金會指南精選20個課程，作為衡量優質教學項目的標準，指引學生在選擇課程時應考慮的關鍵因素。
這些課程包括中歐國際工商學院（CEIBS）、歐洲工商管理學院（INSEAD）、哈佛大學和新加坡管理大學的工商管理碩士課程，以及日內瓦國際學院、雷鳥全球管理學院、蒙特利爾大學和奧克蘭大學的專業碩士課程。
韓禮士基金會教育項目總監Alex Boome表示：「韓禮士基金會指南提供了一個框架，通過精選課程，幫助學生培養成為全球貿易領域中的領導者所需的能力。」
「這使學生能夠根據雇主支持、專家指導的標準對課程進行評估和比較。最終，該指南旨在幫助有意報讀的學生確定適合他們的優質課程。」
關於韓禮士基金會
韓禮士基金會是一家總部設在亞洲的慈善組織，致力於推動互利互惠、可持續的全球貿易。該基金會支持原創研究和教育項目，以深化對全球貿易的理解並培養領導力。
LinkedIn；Facebook；Twitter；YouTube
媒體聯繫方式：[email protected]
"本新聞稿是從英語自動翻譯的"
SOURCE Hinrich Foundation
分享這篇文章