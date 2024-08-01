韓禮士基金會推出國際商務與貿易碩士課程指南

全球貿易碩士學位和職業益處的概述

優質課程的標準，包括貿易課程的內容和特點

學生在選擇適合自己的課程時應注意的關鍵問題

20個模範碩士課程簡介

全球貿易領域的職業

為學生、教育工作者和專業人士提供的貿易資源

韓禮士基金會指南可免費在線獲取，也可通過PDF獲取。請觀看此處的視頻。

學術基礎加上實踐技能培養

韓禮士基金會指南強調了學術知識和實踐技能培養的重要性。

教授的核心內容必須包括跨境領域，涵蓋貿易、貿易政策、物流和供應鏈管理、貿易金融和會計、領導力、軟技能和未來技能。此外，該指南還強調了與相關行業有著良好聯繫、由實踐型教授擔任教師且提供有效職業發展支持的課程的價值。

頂級碩士課程是最佳實踐的典範

韓禮士基金會指南精選20個課程，作為衡量優質教學項目的標準，指引學生在選擇課程時應考慮的關鍵因素。

這些課程包括中歐國際工商學院（CEIBS）、歐洲工商管理學院（INSEAD）、哈佛大學和新加坡管理大學的工商管理碩士課程，以及日內瓦國際學院、雷鳥全球管理學院、蒙特利爾大學和奧克蘭大學的專業碩士課程。

韓禮士基金會教育項目總監Alex Boome表示：「韓禮士基金會指南提供了一個框架，通過精選課程，幫助學生培養成為全球貿易領域中的領導者所需的能力。」

「這使學生能夠根據雇主支持、專家指導的標準對課程進行評估和比較。最終，該指南旨在幫助有意報讀的學生確定適合他們的優質課程。」

關於韓禮士基金會

韓禮士基金會是一家總部設在亞洲的慈善組織，致力於推動互利互惠、可持續的全球貿易。該基金會支持原創研究和教育項目，以深化對全球貿易的理解並培養領導力。

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"本新聞稿是從英語自動翻譯的"

SOURCE Hinrich Foundation