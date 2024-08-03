愛奇藝精品劇集閃亮登場

03 8月, 2024, 20:00 CST
"型叔天菜"楊志剛、佟大為、秦昊、張頌文、罗晉、陳小春入榜！
香港2024年8月3日 /美通社/ -- 在現今追劇潮流之中，一群擁有成熟魅力的實力派演員主宰著潮流趨勢，塑造出娛樂界的新格局。愛奇藝精品劇集《唐朝詭事錄之西行》與《錯位》華麗上映，帶領觀眾進行一場心靈與視覺的極致探險。楊志剛在《唐朝詭事錄之西行》裡魅力四射，楊旭文則以俊朗外型及精湛演技牽動女觀眾心弦。佟大為因《玫瑰的故事》受到追捧，於《錯位》中化身陰沉作家，與馬伊琍飾演的老經辦警探上演智慧較量，情節緊湊精彩絕倫。
誰說40歲以上男演員命中注定配角？秦昊在《三大隊》裡飾演硬朗刑警隊長程兵，展現正義無畏精神，挑戰演技極限，46歲的他依然正盛魅力不減。張頌文在刑偵劇界名聲大噪，其在《狂飆》中的表現深入人心，演技精湛絕倫。而《孤舟》中他將與曾舜晞一同呈獻懸念十足的間諜戲碼，令人滿懷期待。備受矚目的警匪大片《守誠者》即將強勢登陸，陳小春、任達華、何潤東等大咖集結，以真實發生於香港的警察案件為藍本，為觀眾帶來一場緊張刺激的正邪较量。
羅晉，一位沉穩內斂、演技高超的實力派將與孫儷共同演繹一場驚心動魄的犯罪懸疑劇《烏雲之上》，緊湊的劇情加之羅晉獨特的熒幕魅力，確保這部作品將成為話題中心，觀眾們絕不容錯過。
同時，星光燁燁的新晉小生亦不容小覷，在愛奇藝國際版獨家出品《塵封十三載》中，陳曉憑著精湛演技贏得觀衆贊賞，與即將上線的《四方館》中的檀健次，成為「當紅演技派」的主力軍。
愛奇藝精品劇集再次彰顯：年齡不過是一個數字，演技派男演員打破舊有形象，開創了屬於他們的時代。愛奇藝通過其精心挑選的劇集和出色的製作團隊，不斷追求卓越品質，為華語娛樂界注入新的活力。這樣優秀的藝術呈現和戲劇投入讓人不得不心甘情願沉浸其中。愛奇藝出品，顯然是品質的保證。無需遲疑，馬上登入愛奇藝國際版或iQ.com，與我們一同感受戲劇的每一熱情瞬間吧！
SOURCE IQIYI
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