愛奇藝精品劇集閃亮登場

"型叔天菜"楊志剛、佟大為、秦昊、張頌文、罗晉、陳小春入榜！

香港2024年8月3日 /美通社/ -- 在現今追劇潮流之中，一群擁有成熟魅力的實力派演員主宰著潮流趨勢，塑造出娛樂界的新格局。愛奇藝精品劇集《唐朝詭事錄之西行》與《錯位》華麗上映，帶領觀眾進行一場心靈與視覺的極致探險。楊志剛在《唐朝詭事錄之西行》裡魅力四射，楊旭文則以俊朗外型及精湛演技牽動女觀眾心弦。佟大為因《玫瑰的故事》受到追捧，於《錯位》中化身陰沉作家，與馬伊琍飾演的老經辦警探上演智慧較量，情節緊湊精彩絕倫。

誰說40歲以上男演員命中注定配角？秦昊在《三大隊》裡飾演硬朗刑警隊長程兵，展現正義無畏精神，挑戰演技極限，46歲的他依然正盛魅力不減。張頌文在刑偵劇界名聲大噪，其在《狂飆》中的表現深入人心，演技精湛絕倫。而《孤舟》中他將與曾舜晞一同呈獻懸念十足的間諜戲碼，令人滿懷期待。備受矚目的警匪大片《守誠者》即將強勢登陸，陳小春、任達華、何潤東等大咖集結，以真實發生於香港的警察案件為藍本，為觀眾帶來一場緊張刺激的正邪较量。