富衛集團與青年成就在越南擴展其獲獎的理財素養課程

今天在胡志明市舉行的商界午餐會上見證了「JA小財智．大夢想」課程將在越南擴展。該活動為中華人民共和國香港特別行政區行政長官李家超先生（大紫荊勳賢, SBS, PDSM, PMSM）率領的代表團到訪越南的行程之一，並由香港貿易發展局主辦。富衛集團董事會主席馬時亨教授（GBS, JP）亦有隨行並代表集團簽署諒解備忘錄。

富衛集團常務董事Binayak Dutta表示：「我們很高興與青年成就的合作擴展至越南。富衛非常重視關愛社區、增進金融知識和教育下一代，從而讓他們擁有更美好的未來。」

Binayak Dutta補充：「我們已成功透過『JA小財智．大夢想』特別設計的卡通人物：『賺錢大師』、『精明消費者』和『儲蓄高手』，使金融教育對學生更加平易近人和有趣。下一步，我們致力將理財教育推廣到父母和老師等學生生活中的重要榜樣，更進一步擴大和深化社區利益。」



青年成就亞太區部總裁兼行政總裁Maziar Sabet表示：「教育的力量能夠推動個人和社區的進步改善。我們在越南為家長和教師而設的培訓項目正正貫徹了這一理念，透過教育對青少年有影響力的人以進一步提升理財素養。我們的目標是透過『JA小財智．大夢想』培養兒童的理財能力，確保這一代兒童有能力做出明智的決策，不僅有利於他們的個人成長，也對社會產生正面影響。青年成就亞太區部很榮幸能與富衛合作，實現我們希望年輕人具備建設繁榮社區的技能和觀念的願景。」

「JA小財智．大夢想」於2022年在香港成功試行。該項目將義工和當地學生聚集在一起，在校園學習如何管理預算、做出合理的財務選擇，並以創新的方式解決社區需求。其中的課堂和線上學習平台提供了有趣的遊戲和互動測驗。總體而言，「JA小財智．大夢想」的目標是於2024年前，在富衛八個亞洲市場惠及約25,000名學生。

此項目在2023年投資者及理財教育獎獲得銀獎。該獎項由香港證券及期貨事務監察委員會轄下的投資者及理財教育委員會頒發，致力提升香港的投資者及理財教育。

2023年，「JA小財智．大夢想」課程在越南惠及了近1,700名年齡介乎10至12歲的學生，其中約有30名富衛義工參與。該計劃還衍生了近 200 個由學生主導並旨在改善社區的創作概念，並提交至2023年亞太地區「JA 小財智．大夢想」社創挑戰賽。越南的Lac Hong Bilingual School團隊在該比賽中獲得了第二名。

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關於富衛集團

富衛集團為泛亞洲人壽保險公司，業務遍及亞洲十個市場，當中包括部分全球發展最迅速的保險市場，為超過一千三百萬名客戶提供服務。富衛於2013年成立，專注為大眾創造保險新體驗。富衛秉持以客為先的方針，利用數碼科技，致力為客戶帶來創新定位、簡單易明的產品和簡單的保險體驗。

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關於青年成就亞太區部（JA Asia Pacific）

青年成就亞太區部是JA Worldwide的成員，JA Worldwide是全球最大專為青年服務的非政組織之一，致力培養青年的就業能力和創業家精神。亞太地區的青年數量佔全球60%，JA Asia Pacific的目標是使青年能夠從該地區的經濟發展中獲益並作出貢獻，以及對他們的生活和社區產生正面影響。

過百年來，JA為青年在投身職場的準備、金融知識和培養創業家精神方面提供了實踐和體驗式學習。我們致力為提升青年就業能力、創造就業機會和協助他們在財務管理方面取得成功。

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