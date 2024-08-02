新华丝路：蒙牛攜手張藝謀發布奧運開幕主題片

作為民族品牌的佼佼者，蒙牛深刻洞察時代脈搏，積極響應「要強」的時代呼喚，以其獨有的「要強」精神，從內蒙古一間簡陋的民房起步，到如今位列全球乳業八強，用25年的時間實現了從「草原牛」到「世界牛」的跨越。

25年間，蒙牛憑借要強打造世界品質。蒙牛始終牢記「奶以安為要」囑托，全面踐行「消費者第一第一第一」的核心價值觀，以貫穿全產業鏈的4Q質量管理體系，守住安全底線、提升產品品質、打造民族品牌，全面助力消費者營養健康。當前，蒙牛旗下九大類產品全部完成歐盟標準產品標準升級，並通過SGS認證，率先成為國內全品類通過食品歐盟標準產品認證的企業。

25年間，蒙牛憑借要強引領科技創新。蒙牛不斷突破自我，以科技賦能品質，以創新打造新質生產力，持續引領行業創新發展。蒙牛聚焦行業卡脖子問題，經過長期探索研發出適合國人體質的益生菌，一舉獲得國家科學技術進步獎二等獎。2023年，蒙牛寧夏工廠建成投產，全球乳業首座全數智化工廠橫空出世，以全球第一的「人效比」，成為了世界智能製造的新標桿。

25年間，蒙牛憑借要強實現可持續發展。蒙牛一直是「綠水青山就是金山銀山」的堅定踐行者，在烏蘭布和沙漠，蒙牛通過十余年沙漠治理，種植了9800萬株樹木，綠化了沙漠220平方公裏，將這裏打造成有機奶源地；在生產端，蒙牛打造了30家國家級綠色工廠，並在雲南曲靖建設了首家國際、國內雙認證「零碳工廠」；在消費端，蒙牛推出各類綠色包裝、零碳產品，力爭2030全供應鏈「零毀林」，帶領更多合作夥伴與消費者加入綠色行列。

當國家隊運動員在奧運賽場上奮力拼搏，以一枚枚獎牌書寫國家榮耀時，作為中國乳業國家隊，蒙牛亦以獨特的方式參與到這場全球性的體育盛宴中。

2019年，蒙牛與國際奧組委合作，加入奧林匹克全球合作夥伴計劃（TOP），成為全球首個來自乳製品行業的奧運TOP合作夥伴。蒙牛希望通過奧運這個頂級的體育舞臺，將中國的優質產品和要強理念，傳遞給全球的消費者，向世界展示中國民族品牌的實力和風采。

奧運無界，世界的每一份要強都值得被歌頌。巴黎奧運期間，蒙牛將攜手國際奧委會舉辦表彰活動，向世界展示民間的奧林匹克精神，並嘉獎平凡人的要強。此外，活動還將呈現馬頭琴、京劇、歌劇等獨具民族特色的文藝表演，展現中華璀璨文化，促進文明交流互鑒。

要強不息，代表未來的精神力量更值得期待。自俄羅斯世界杯以來，蒙牛幾乎每年都帶領一批來自中國的青少年來到國際賽事現場，不僅讓他們近距離感受世界頂級賽事的激情與魅力，更要在他們心中種下「要強追夢、為國爭光」的種子。而今，隨著巴黎奧運會的開幕，蒙牛將再次帶領一批中國青少年來到巴黎，讓他們在奧運的舞臺上展現中國青年的風采與力量，代表中國向世界宣告：未來的要強力量，我們準備好了！

奧運，已拉開大幕。要強，也將成為每一個夢想的序幕。蒙牛將與全球億萬觀眾一起見證運動員的要強瞬間，共同感受那份來自內心深處的要強，以中國乳業力量去「營養世界每個人的要強」。

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SOURCE 新華絲路