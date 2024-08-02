新華絲路：泉州申創「世界美食之都」

泉州於今年6月出台工作方案，提出突出美食在擴大內需、促進產業融合、拉動消費、帶動就業、改善民生等方面的積極作用，按照兩年准備、四年申創、六年創建的總體規劃，全力建設「世界美食之都」。

申創「世界美食之都」，泉州頗有底氣。泉州歷史悠久，文化底蘊深厚，海洋漁業資源豐富，食品飲料產值超千億元，安溪鐵觀音、永春老醋等地理標志農產品和水產品享譽海內外，水產品批發、預制菜等延伸業態蓬勃發展。

數據顯示，全市現有各類餐飲類市場主體100347戶，居福建省首位，擁有豐富的僑務資源和商會資源，美食交流渠道廣闊，為打造「世界美食之都」奠定了堅實基礎並創造了獨特優勢。

啟動儀式上，泉州邀請了22位專家顧問為申創工作提供專業的智力支持。

泉州還結合申創工作出台了專項工作方案，提出要不斷夯實美食產業發展基礎，力爭到2027年全市餐飲市場主體數量突破15萬戶，重點培育10家年銷售額超億元的餐飲龍頭企業，建設20條特色美食街區等。

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SOURCE 新華絲路