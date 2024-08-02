新華絲路：泉州申創「世界美食之都」

02 8月, 2024, 19:51 CST
北京2024年8月2日 /美通社/ -- 福建省泉州市近日舉辦了申創聯合國教科文組織創意城市網絡「世界美食之都」啟動儀式。
聯合國教科文組織創意城市網絡(UCCN)成立於2004年，旨在促進那些將創意作為城市可持續發展戰略因素的城市之間的合作。它鼓勵各城市從手工藝與民間藝術、設計、電影、美食、文學、媒體藝術和音樂這七個創意領域中選擇一個來提出申請。目前，全球有10個城市入選「世界美食之都」，中國有6座城市入列。
泉州於今年6月出台工作方案，提出突出美食在擴大內需、促進產業融合、拉動消費、帶動就業、改善民生等方面的積極作用，按照兩年准備、四年申創、六年創建的總體規劃，全力建設「世界美食之都」。
申創「世界美食之都」，泉州頗有底氣。泉州歷史悠久，文化底蘊深厚，海洋漁業資源豐富，食品飲料產值超千億元，安溪鐵觀音、永春老醋等地理標志農產品和水產品享譽海內外，水產品批發、預制菜等延伸業態蓬勃發展。
數據顯示，全市現有各類餐飲類市場主體100347戶，居福建省首位，擁有豐富的僑務資源和商會資源，美食交流渠道廣闊，為打造「世界美食之都」奠定了堅實基礎並創造了獨特優勢。
啟動儀式上，泉州邀請了22位專家顧問為申創工作提供專業的智力支持。
泉州還結合申創工作出台了專項工作方案，提出要不斷夯實美食產業發展基礎，力爭到2027年全市餐飲市場主體數量突破15萬戶，重點培育10家年銷售額超億元的餐飲龍頭企業，建設20條特色美食街區等。
原文鏈接：https://en.imsilkroad.com/p/341367.html
SOURCE 新華絲路
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