長庚癌症質子治療再突破
06 8月, 2024, 09:03 CST
研究證實可有效控制大型肝癌、延長存活期超過兩倍
獲刊於放射腫瘤學界頂尖國際期刊
桃園2024年8月6日 /美通社/ -- 癌症發生率不斷攀升，質子治療成為癌症治療利器之一。台灣首家引進質子治療技術的林口長庚醫院，已治療超過5,000位癌症病人，成效卓越。團隊更同步展開研究，發現肝癌治療病人不管在腫瘤控制或是延長存活期，都優於傳統X光放射治療超過2倍以上，副作用也更少。成果獲刊於2024年3月放射腫瘤學界頂尖國際期刊「國際放射醫學、生物、物理期刊（International Journal of Radiation Oncology,Biology,Physics）」。
林口長庚醫院指出，質子治療如同「深水炸彈」，當質子進入人體抵達目標腫瘤後，才會大量釋放輻射能量，精準地摧毀腫瘤，因此可減少對附近正常組織的傷害，降低副作用產生，這是和傳統X光放射治療的最大差別。所以質子治療能夠更安全地提高治療劑量，讓病人得到更好的治療效果與生活品質。
雖然許多研究已經證實質子治療的療效，不過對於腫瘤直徑大於5公分、或過去難以根治的大型肝癌，質子治療的實際治療成效尚未有較大規模的研究。林口長庚醫院為此針對159位來院接受質子或傳統X光放射治療的大型肝癌病人，進行長達四年的追蹤研究，結果證實了接受質子治療的病人，其兩年腫瘤局部控制率為89%，優於傳統X光的34%；而質子治療的中位數存活期為19個月，較傳統X光的8個月延長超過2倍。此外，病人接受質子治療後，發生肝衰竭、上消化道出血、或嚴重淋巴球低下的機率，顯著低於接受傳統X光的病人。
林口長庚醫院是亞洲最大的質子放射治療中心之一，病人來自馬來西亞、新加坡、越南等超過30個國家。醫院設有國際醫療中心，提供專業醫療諮詢、第二意見、就醫安排，以及同步規劃外科手術、化療、免疫治療、中醫調理等跨科整合醫療服務，來為癌症病人提供全方位的照護。林口長庚醫院提醒，病人在治療前應取得充分的專業諮詢，才能接受到最適合的治療方式。
SOURCE 林口長庚紀念醫院
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