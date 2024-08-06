長庚癌症質子治療再突破

雖然許多研究已經證實質子治療的療效，不過對於腫瘤直徑大於5公分、或過去難以根治的大型肝癌，質子治療的實際治療成效尚未有較大規模的研究。林口長庚醫院為此針對159位來院接受質子或傳統X光放射治療的大型肝癌病人，進行長達四年的追蹤研究，結果證實了接受質子治療的病人，其兩年腫瘤局部控制率為89%，優於傳統X光的34%；而質子治療的中位數存活期為19個月，較傳統X光的8個月延長超過2倍。此外，病人接受質子治療後，發生肝衰竭、上消化道出血、或嚴重淋巴球低下的機率，顯著低於接受傳統X光的病人。

林口長庚醫院是亞洲最大的質子放射治療中心之一，病人來自馬來西亞、新加坡、越南等超過30個國家。醫院設有國際醫療中心，提供專業醫療諮詢、第二意見、就醫安排，以及同步規劃外科手術、化療、免疫治療、中醫調理等跨科整合醫療服務，來為癌症病人提供全方位的照護。林口長庚醫院提醒，病人在治療前應取得充分的專業諮詢，才能接受到最適合的治療方式。

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SOURCE 林口長庚紀念醫院