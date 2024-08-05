吉野家全新「巨丼系列」隆重登場

巨丼系列四款新丼物 經典口味新享受

食肉獸注意！吉野家匠心呈獻四款巨丼系列，低至$61的升級丼飯，為大家呈獻物超所值的肉類盛宴。以下為你逐一介紹︰

牛肉煎雞雙拼丼(大)

全新升級版的「牛肉煎雞雙拼丼」，招牌和風牛肉配上野菜煎雞，增加肉量不加價，滿足你肉食享受！無論你更喜歡牛肉還是雞肉，都可以同時品嘗到兩者的絕佳口感。

日式咖喱Double雞扒巨丼

新推出的「日式咖喱Double雞扒巨丼」，雞扒煎到外皮香脆，肉汁豐富。搭配上濃郁醇厚的日式咖喱醬汁，層次感十足，令人垂涎欲滴。

黑椒西冷牛扒巨丼

吉野家首次推出黑椒西冷牛扒丼，這款新丼物是食肉獸的至尊之選，香煎西冷牛扒鮮嫩多汁，肉味濃郁，再淋上特調秘製的黑椒醬汁，令人食指大動。

一番和風牛肉巨丼

吉野家以深受歡迎的和風牛肉丼作主軸，推出了增量版「一番和風牛肉巨丼」，繼承了和風牛肉丼的經典風味，是牛肉控的最愛。吉野家經典日式美味，實在令人難以抗拒。

會員尊享 $73 嚐 人氣鹽燒和牛丼

作為最受歡迎的菜式之一，鹽燒和牛丼早前正式回歸吉野家，以回應大家對這道美食的熱愛和支持。「鹽燒和牛丼」採用了M8-M9優質和牛，經過烹調後，再淋上特調鹽汁，突顯出和牛的鮮嫩多汁，與鹹香的鹽汁完美融合，另外亦添加了海苔、椰菜絲、芝麻和七味粉，令人回味無窮。即日起，吉野家會員可以會員價$73品嚐鹽燒和牛丼(原價$78)，享受非一般的滋味！

– 完 –

關於吉野家

吉野家首間店舖於1899年在日本橋魚市場開幕，百年來創下無數輝煌佳績，至今在全球擁有近2,400間分店，其中600間位於中國北部。1991年，吉野家在香港開設首間分店，現在已擴充逾50間店舖，每月售出逾百萬碗丼飯，足以證明吉野家丼飯的品質和味道一直深得香港人認同和喜愛。為迎合顧客的需求及優化顧客的滿意度，吉野家不斷推陳出新，用新的產品吸納消費者，保持競爭力，透過會員app提供專屬優惠連繫顧客，並以科技提升點餐設備，打造便捷、愉悅的用餐體驗。

SOURCE 吉野家