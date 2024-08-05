吉野家全新「巨丼系列」隆重登場

新聞提供者

吉野家

05 8月, 2024, 17:44 CST

香港2024年8月5日 /美通社/ -- 吉野家全新餐牌隆重登場！由即日起吉野家將推出全新「巨丼系列」，除了將經典和風牛肉丼升級成更豪華的巨丼外，更推出了牛肉煎雞雙拼丼、日式咖喱 Double 雞扒巨丼以及黑椒西冷牛扒巨丼，讓大家食得更多肉又滿足，價格更低至$61起。無論你是相撲手般食量或是食肉獸，都絕對能滿足你的原始「肉望」！ 

圖片下載：https://bit.ly/3AjWdbw 

吉野家全新「巨丼系列」隆重登場
吉野家全新「巨丼系列」隆重登場

巨丼系列四款新丼物 經典口味新享受

食肉獸注意！吉野家匠心呈獻四款巨丼系列，低至$61的升級丼飯，為大家呈獻物超所值的肉類盛宴。以下為你逐一介紹︰

牛肉煎雞雙拼丼()

全新升級版的「牛肉煎雞雙拼丼」，招牌和風牛肉配上野菜煎雞，增加肉量不加價，滿足你肉食享受！無論你更喜歡牛肉還是雞肉，都可以同時品嘗到兩者的絕佳口感。

日式咖喱Double雞扒巨丼

新推出的「日式咖喱Double雞扒巨丼」，雞扒煎到外皮香脆，肉汁豐富。搭配上濃郁醇厚的日式咖喱醬汁，層次感十足，令人垂涎欲滴。

黑椒西冷牛扒巨丼

吉野家首次推出黑椒西冷牛扒丼，這款新丼物是食肉獸的至尊之選，香煎西冷牛扒鮮嫩多汁，肉味濃郁，再淋上特調秘製的黑椒醬汁，令人食指大動。

一番和風牛肉巨丼

吉野家以深受歡迎的和風牛肉丼作主軸，推出了增量版「一番和風牛肉巨丼」，繼承了和風牛肉丼的經典風味，是牛肉控的最愛。吉野家經典日式美味，實在令人難以抗拒。

會員尊享 $73人氣鹽燒和牛丼

作為最受歡迎的菜式之一，鹽燒和牛丼早前正式回歸吉野家，以回應大家對這道美食的熱愛和支持。「鹽燒和牛丼」採用了M8-M9優質和牛，經過烹調後，再淋上特調鹽汁，突顯出和牛的鮮嫩多汁，與鹹香的鹽汁完美融合，另外亦添加了海苔、椰菜絲、芝麻和七味粉，令人回味無窮。即日起，吉野家會員可以會員價$73品嚐鹽燒和牛丼(原價$78)，享受非一般的滋味！ 

– 完 –

關於吉野家

吉野家首間店舖於1899年在日本橋魚市場開幕，百年來創下無數輝煌佳績，至今在全球擁有近2,400間分店，其中600間位於中國北部。1991年，吉野家在香港開設首間分店，現在已擴充逾50間店舖，每月售出逾百萬碗丼飯，足以證明吉野家丼飯的品質和味道一直深得香港人認同和喜愛。為迎合顧客的需求及優化顧客的滿意度，吉野家不斷推陳出新，用新的產品吸納消費者，保持競爭力，透過會員app提供專屬優惠連繫顧客，並以科技提升點餐設備，打造便捷、愉悅的用餐體驗。

SOURCE 吉野家

來自同一來源

吉野家全新餐牌隆重登場 鹽燒和牛丼常駐吉野家

吉野家全新餐牌隆重登場 鹽燒和牛丼常駐吉野家

吉野家全新餐牌隆重登場！由即日起吉野家將於早、午、茶和晚市帶來令人興奮的全新美食體驗！除了招牌和風牛肉丼和野菜煎雞丼，早餐及下午茶更有和風牛肉米粉和腸仔配嫩滑炒蛋米粉，價格更震撼地低至$20起！另外，大家期待已久的鹽燒和牛丼現已成為吉野家常駐美食，為大家全力打氣！...
AI 改寫廣告規則：吉野家、Vpon AI 大數據與騰訊音樂活用AI生成技術驅動數碼化轉型

AI 改寫廣告規則：吉野家、Vpon AI 大數據與騰訊音樂活用AI生成技術驅動數碼化轉型

日式連鎖快餐店吉野家與 Vpon威朋 AI 大數據公司 (Vpon AI Big Data Group)，聯同騰訊音樂娛樂集團攜手推出一系列全方位AI 大數據廣告，破格創意為廣告界開闢新路。吉野家團隊向來重視創意，多年來屢次透過經典廣告為顧客帶來深刻印象。是次合作吉野家應用了 Vpon 研發的...

探索

Image1

食品與飲料

Image1

零售業