太美醫療科技更新港股招股書：綜合實力雄厚，業績持續增長

上海2024年8月6日 /美通社/ -- 7月30日，浙江太美醫療科技股份有限公司（以下稱「太美醫療科技」）更新港股招股書數據，中金公司、摩根士丹利擔任聯席保薦人。

招股書顯示，太美醫療科技的收入由2021年的人民幣4.66億元增長至2022年的人民幣5.49億元，增長率為17.8%，並進一步增長4.4%至2023年的人民幣5.73億元，同時，太美醫療科技還手握16億訂單，涉及3500餘個軟件及數字化服務項目。

根據灼識咨詢的資料，按2023年收入計，太美醫療科技是中國最大的醫學科學研發和營銷數字化解決方案供應商。

太美醫療科技成立於2013年，從數據採集產品開始，到臨床試驗項目管理、藥物隨機和管理、藥物警戒等需要數字化的關鍵環節開發和銷售垂直軟件產品，並在2019年和2021年分別發佈了TrialOS 平台和PharmaOS平台，迅速成為中國醫學科學研發數字化解決方案的主要參與者，積累了豐富的運營經驗和客戶基礎。

截至2024年3月31日，太美醫療科技已經能夠提供超過40項軟件產品和數字化服務，涵蓋試驗設計及管理、患者招募及隨訪、數據收集及分析、遠程監控及銷售關係管理等多種場景，能夠一站式滿足客戶的多樣化需求，具備了較強競爭優勢。

而在客戶數量方面，截至2024年3月31日，太美醫療科技已經為超過1400家製藥企業及CRO提供服務，覆蓋全球前25大製藥企業中的21家及中國醫藥創新100強中的90家；而客戶數量由2021年的908名增加至2022年的1033名，並於2023年進一步增加至1107名；而2023年的核心客戶留存率更是達到87.3%，貢獻了83.8%的收入。

與此同時，2023年，購買三種或三種以上產品或服務的客戶對太美醫療科技的總收入貢獻超過77%，顯著降低了企業運營成本。

太美醫療科技高度重視研發。從2021年到2023年，太美醫療科技的研發費用分別達到了1.9億、2.08億、1.69億，截至2024年3月31日，太美醫療科技的研發團隊達到186人，占員工總數的23.8%，且大部分執行董事都具備研發相關背景或履行相關職責。

得益於長期的研發投入，目前，太美醫療科技擁有為行業量身定制的強大的快速低代碼開發能力，能夠利用表格、流程及中間件加快響應客戶需求。

例如，太美醫療科技研發團隊可以在六至九個月的開發期內發佈雲端軟件的主要更新，並在一周或甚至一天內完成次要更新，與領先的行業參與者一致。

而在人工智能、大數據等領域，太美醫療科技也取得了諸多成績。

招股書顯示：在臨床運營方面，太美醫療科技利用AI開發了中文醫療信息抽取技術，該技術可從臨床研究和病歷、不良事件描述及醫學影像報告等多種醫療文本中準確提取和組織有關醫療實體、性質和關係的多元化信息，從而迅速實現醫療文本的個性化配置。而在獨立療效評估領域的AI技術則能夠確保遠程、安全、快速的醫學影像傳輸，並實現智能加載和重要影像的優化。

與此同時，太美醫療科技還開發了醫學科學領域大數據平台技術，用於處理複雜的臨床數據。這種大數據技術可支持對臨床研究和藥物警戒中遇到的高度定制化數據結構和複雜關聯進行近乎實時的分析。

SOURCE 太美醫療科技