香港大富翁夢想世界™推出暑期優惠
07 8月, 2024, 09:00 CST
歡迎您與家人及摯友一起蒞臨歷奇探索
香港2024年8月7日 /美通社/ -- 香港大富翁夢想世界™創意連連，在這個屢破高溫紀錄的炎熱夏日，推出期間限定的二至四人優惠套票，好讓你與家人及摯友一起探索這個虛擬與真實兼容的大富翁遊戲主題體驗館，套票更額外加送大富翁真人玩遊戲票，大富翁焦糖爆谷及Haagen Daze雪糕杯，精選火熱暑期優惠由即日起至八月三十一日止，您和您的家人及摯友絕對不容錯過!
暑期優惠套票分為兩位，三位及四位入場三款，定價分別為HK$440，HK$660及HK$880，較普通門票大幅折讓，並額外送贈上述遊戲票及精美小食，讓您和您的家人及摯友擁有更完整的富貴體驗。
座落於香港太平山山頂廣場的香港大富翁夢想世界™，是香港備受歡迎的旅遊景點，自開幕以來，一直大受歡迎，已經成為本地訪客及海外遊客必到的旅遊消閒目的地。以大富翁遊戲為設計藍本的體驗館，當然少不了桌上遊戲的實體化場景，最為人熟識的水務局及監獄等逐一呈現，還有大富翁先生的豪華大宅和內裡的珍貴典藏，以及具備先進4D技術的電影院及多個互動AR遊戲…。
此外，香港大富翁夢想世界™提供嶄新的機械人管家服務外，並採用「最高規格」的衛生安全措施，以高科技納米觸媒24小時無菌方案，針對環境和物品表面進行除菌消毒，以最大程度降低病毒感染風險，為遊覽大富翁體驗館的遊客提供安全舒適的玩樂場地。
【關於大富翁夢想世界™】
大富翁夢想世界™ 是全球首間大富翁的主題館，座落於「大富翁：香港版」地位超然、地價最高的「地王」— 香港太平山頂，成為香港及全球嶄新旅遊景點之一。大富翁夢想世界™把桌上遊戲的經典元素立體呈現，充滿驚喜待遊客蒞臨逐發現！人人都可以成為大富翁，歡迎到來一起擁抱夢想！
有關活動的詳細資訊，歡迎瀏覽大富翁夢想世界™官網: www.monopolydreams.com
SOURCE Monopoly Dreams
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