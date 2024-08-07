香港大富翁夢想世界™推出暑期優惠

座落於香港太平山山頂廣場的香港大富翁夢想世界™，是香港備受歡迎的旅遊景點，自開幕以來，一直大受歡迎，已經成為本地訪客及海外遊客必到的旅遊消閒目的地。以大富翁遊戲為設計藍本的體驗館，當然少不了桌上遊戲的實體化場景，最為人熟識的水務局及監獄等逐一呈現，還有大富翁先生的豪華大宅和內裡的珍貴典藏，以及具備先進4D技術的電影院及多個互動AR遊戲…。

此外，香港大富翁夢想世界™提供嶄新的機械人管家服務外，並採用「最高規格」的衛生安全措施，以高科技納米觸媒24小時無菌方案，針對環境和物品表面進行除菌消毒，以最大程度降低病毒感染風險，為遊覽大富翁體驗館的遊客提供安全舒適的玩樂場地。

【關於大富翁夢想世界™】

大富翁夢想世界™ 是全球首間大富翁的主題館，座落於「大富翁：香港版」地位超然、地價最高的「地王」— 香港太平山頂，成為香港及全球嶄新旅遊景點之一。大富翁夢想世界™把桌上遊戲的經典元素立體呈現，充滿驚喜待遊客蒞臨逐發現！人人都可以成為大富翁，歡迎到來一起擁抱夢想！

有關活動的詳細資訊，歡迎瀏覽大富翁夢想世界™官網: www.monopolydreams.com

SOURCE Monopoly Dreams